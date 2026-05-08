През първите месеци на 2026 г. руската икономика отчита първото си свиване от началото на 2023 г. насам. По данни на руското министерство на икономическото развитие икономиката е намаляла с 0,3% между януари и март, пише Еuronews.

В същото време бюджетният дефицит е достигнал около 60 милиарда долара – сума, която вече надхвърля планирания дефицит за цялата година.

Инфлацията остава близо 6%, въпреки че Централната банка поддържа изключително високи лихви от 14,5%. Отделно Москва изпитва все по-сериозен недостиг на работна ръка, тъй като огромна част от ресурсите и хората са насочени към войната и военната индустрия.





Дори Владимир Путин призна, че икономическите показатели „изостават от очакванията“ и поиска допълнителни мерки за възстановяване на растежа.

Европа вижда доказателство, че санкциите работят



В Брюксел тези данни се приемат като знак, че натискът започва да дава резултат.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че санкциите имат „болезнен ефект“ върху руската икономика, а европейски представители все по-често говорят за „изтощаване“ на Кремъл.

ЕС настоява и за нови ограничения върху руския петролен износ, включително мерки срещу т.нар. „сенчест флот“ от танкери, чрез които Москва заобикаля част от санкциите.

Военната икономика държи Русия над водата



Въпреки натиска Русия продължава да избягва най-тежките сценарии, които Западът очакваше в началото на войната – фалит, тежка рецесия или социален срив.

Основната причина е огромното държавно финансиране на военната индустрия.

Военните разходи на Русия са се увеличили почти тройно спрямо периода преди инвазията в Украйна. Огромни държавни средства се вливат в заводи, производство на оръжия, боеприпаси и логистика.

Така икономиката се поддържа изкуствено активна, макар и с висока цена за останалите сектори.

Според анализатори Русия вече има „икономика на две скорости“ – военният сектор расте, а останалите отрасли изпитват все по-големи затруднения.

Най-големият риск остава петролът



Ключов фактор за Кремъл продължават да бъдат приходите от петрол и газ.

Временното покачване на цените след напрежението около Ормузкия проток донесе допълнителни приходи на Москва, но анализаторите предупреждават, че при нов спад на цените натискът върху руската икономика може рязко да се увеличи.





Според експерти буферите, които Русия изгради преди войната, постепенно се изчерпват.

„Ако бях в Кремъл, щях да съм по-притеснен сега, отколкото преди шест месеца“, коментира анализаторът Тимъти Аш от Chatham House.