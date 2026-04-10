Случаят засяга два проекта, съфинансирани от ЕС – за производство на литиево-йонни батерии и за сглобяеми метални модулни конструкции. Всеки от тях е на стойност около 10 милиона евро, посочва Европейската комисия. По данни на разследващите до момента бенефициентите вече са получили неправомерно 7,5 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие.



Според прокуратурата между 2020 и 2024 г. заподозрените са представяли фалшиви и неточни документи пред управляващия орган в Румъния. Те са използвали едни и същи средства многократно, за да си извадят банкови извлечения и да симулират финансов капацитет за двата проекта.

Единият от проектите е бил изпълняван с помощта на длъжностно лице, допълниха от прокуратурата. То е удостоверявало невярна информация в доклади от проверки на място, според които договореното оборудване е пристигнало, макар доставчикът въобще да не го е закупил. Тези документи са послужили за удължаване на сроковете за финансиране и изпълнение.

Заподозрените са създали измамни финансови схеми за отклоняване на средствата. Разследваните действия могат да представляват престъпления за измама, фалшификация и пране на пари. Седем души ще бъдат отведени в офиса на Европейската прокуратура в Букурещ, за да им бъдат предявени подозренията.