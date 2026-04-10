Даниил на Разпети петък: Да не бъдем като Юда – заради земни помисли да предадем Христос

Царските часове с изнасяне на светата Плащаница бяха отслужени в митрополитския катедрален храм 'Св. вмчца Неделя' от Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил. 'В този ден човечеството символично произнася съд над Бога, осъждайки на смърт праведния съдия', каза патриархът.
 

В сряда Синедрионът и римската власт издават присъда срещу Христос, обвинявайки го в богохулство заради това, че се е нарекъл "равен на Бога".


"Още в Стария завет ясно е възвестено, че Месията е едновременно Бог и човек – потомък на цар Давид, но и "Бог крепък" с вечен произход", припомни патриархът.

 

Именно това божествено и човешко естество на Христос стои в основата на спасението, което той носи на света.


"Да не бъдем като Юда - заради земни помисли да предадем Христос", призова патриарх Даниил, пише БГНЕС.

 

Той насърчи вярващите да оставят суетните грижи и да се вгледат в онова, което води към духовно спасение и истинска

вяра и истинска надежда.

 

"Разпети петък е време за смирение, размисъл и връщане към същността на християнската вяра - жертвата и любовта, чрез които идва надеждата за спасение", добави Даниил.

 

