В сряда Синедрионът и римската власт издават присъда срещу Христос, обвинявайки го в богохулство заради това, че се е нарекъл "равен на Бога".



"Още в Стария завет ясно е възвестено, че Месията е едновременно Бог и човек – потомък на цар Давид, но и "Бог крепък" с вечен произход", припомни патриархът.

Именно това божествено и човешко естество на Христос стои в основата на спасението, което той носи на света.



"Да не бъдем като Юда - заради земни помисли да предадем Христос", призова патриарх Даниил, пише БГНЕС.

Той насърчи вярващите да оставят суетните грижи и да се вгледат в онова, което води към духовно спасение и истинска

вяра и истинска надежда.

"Разпети петък е време за смирение, размисъл и връщане към същността на християнската вяра - жертвата и любовта, чрез които идва надеждата за спасение", добави Даниил.