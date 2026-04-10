Върви ротация на американски военнослужещи на полигон „Ново село“

Контингентът ще бъде транспортиран до съвместното българо-американско съоръжение на учебния полигон Ново село, като придвижването ще става по републиканската пътна мрежа под ескорта на „Военна полиция“. Очаква се преминаване на колони с военна техника, което може да доведе до временни затруднения в трафика.

От Министерството на отбраната уточняват, че ротацията е част от редовните съвместни учения между съюзниците от НАТО и има за цел повишаване на готовността и координацията между силите в Източна Европа.

В рамките на инициативата американски формирования участват в учения и съвместни операции в Полша, Румъния, Балтийските държави и България. Според ведомството дейностите са предварително планирани и са част от усилията за укрепване на сигурността в региона.

Властите призовават гражданите да проявят търпение и да спазват указанията на контролните органи при среща с военни колони, за да се гарантира безопасността на движението.