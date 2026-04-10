Събота, 11 Април 2026, 04:51
Върви ротация на американски военнослужещи на полигон „Ново село“

Редактор: Красен Бучков
До 12 април се провежда планирана ротация на личен състав от контингента на САЩ, който изпълнява задачи в рамките на инициативата за сигурност „Atlantic Resolve“.
 

Контингентът ще бъде транспортиран до съвместното българо-американско съоръжение на учебния полигон Ново село, като придвижването ще става по републиканската пътна мрежа под ескорта на „Военна полиция“. Очаква се преминаване на колони с военна техника, което може да доведе до временни затруднения в трафика.

 

От Министерството на отбраната уточняват, че ротацията е част от редовните съвместни учения между съюзниците от НАТО и има за цел повишаване на готовността и координацията между силите в Източна Европа.

 

В рамките на инициативата американски формирования участват в учения и съвместни операции в Полша, Румъния, Балтийските държави и България. Според ведомството дейностите са предварително планирани и са част от усилията за укрепване на сигурността в региона.

 

Властите призовават гражданите да проявят търпение и да спазват указанията на контролните органи при среща с военни колони, за да се гарантира безопасността на движението.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Трус в &quot;Долче&Габана&quot;: Оставка, продажби и кредитори 2| 2201 | Трус в "Долче&Габана": Оставка, продажби и кредитори Започва строителството на още една отсечка на &quot;Хемус&quot; 0| 2285 | Започва строителството на още една отсечка на "Хемус" ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове 0| 2211 | ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед 8| 2342 | Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати? 19| 4722 | Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати?
Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн 14| 4164 | Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн
Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка? 1| 3627 | Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка?
„Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години 3| 3365 | „Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 4| 3142 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс 13| 2902 | Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс
Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност 1| 2854 | Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност
Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница 0| 2839 | Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница
