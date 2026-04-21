Говорителят на полското външно министерство Мачей Вевиор потвърди, че Полша е получила искането на Словакия за разрешение самолетът на Фицо да полети до Москва. Вевиор добави, че искането в момента се разглежда.

Фицо се оплака онзи ден, че Литва и Латвия не му позволяват да премине през въздушното си пространство, за да присъства на военен парад в Москва. Украинският външен министър Андрей Сибиха публично благодари на Латвия, Литва и Естония за подобно решение.

Това не е първият път, когато словашкият премиер се сблъсква с подобни проблеми; балтийските държави блокираха самолета му по пътя към Москва миналата година. Поради действащата тогава забрана за прелитане над Балтика, Фицо беше принуден да лети по южен маршрут над Унгария, Румъния, Черно море и Грузия.

„Литва и Латвия вече обявиха, че няма да ни позволят да прелитаме над тяхната територия. Защо? Държавите-членки на Европейския съюз не позволяват на министър-председателя на друга държава-членка да прелита над тяхна територия“, каза Фицо и добави, че със сигурност ще намери алтернативен маршрут, точно както миналата година, когато Естония го блокира.

Роберт Фицо и вече бившият унгарски премиер Виктор Орбан отдавна се смятат за едни от най-силните съюзници на Русия в рамките на Европейския съюз.

И двете страни последователно оспорват опитите на Европейския съюз да увеличи подкрепата си за Киев по време на войната с Русия.

Политическият пейзаж в региона обаче се променя; Орбан загуби последните избори на 12 април от Петер Мадяр, който се очаква да встъпи в длъжност през следващите седмици.

Докато повечето европейски страни празнуват Деня на победата на 8 май, Русия организира основните си военни паради ден по-късно, на 9 май.

Фицо, въпреки постоянните призиви на европейски представители да бойкотира събитието заради войната в Украйна, все още не се отказва от планираното си пътуване до Москва.