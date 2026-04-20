Френската прокуратура привика на разпит Илон Мъск заради гафовете на Grok

Източник: БГНЕС
Технологичният предприемач Илон Мъск трябва да се яви пред френската прокуратура за разпит в рамките на разследване, насочено срещу социалната платформа X и нейния изкуствен интелект чатбот Grok. Делото се води от специализираната киберпрокуратура в Париж и е свързано с предполагаеми нарушения, сред които неправомерно събиране и използване на данни, както и разпространение на незаконно съдържание, съобщава Reuters.
 

Разследването започва след обиск в офиса на X във Франция и впоследствие е разширено. Властите проверяват и по-тежки твърдения – за възможно съучастие в разпространение на материали с детска сексуална експлоатация, както и създаване и разпространение на сексуални deepfake изображения. Освен това се изследва дали алгоритмите на платформата са били използвани за манипулиране на видимостта и разпространението на съдържание.

 

Към момента не е ясно дали Мъск ще се яви лично на разпита, въпреки че призовката е задължителна по френското законодателство. Той вече отхвърли обвиненията и определи разследването като политически мотивирано.

 

Казусът допълнително изостря напрежението между Франция и САЩ относно регулацията на технологичните компании, модерирането на съдържание и свободата на изразяване в интернет. Според медийни информации американското Министерство на правосъдието е уведомило френските власти, че няма да сътрудничи по случая, като е изразило позиция, че разследването има политически характер.

 

Освен Илон Мъск, за разпит са призовани и бившият изпълнителен директор на X Линда Якарино, както и други настоящи и бивши служители на компанията. След приключване на разпитите прокуратурата ще прецени дали да прекрати производството или да премине към повдигане на официални обвинения.

 

Преди седмица милиардерът заяви, че не е бил информиран и не е знаел за твърдения, че неговият чатбот Grok е генерирал голи изображения на непълнолетни лица. Той подчерта, че Grok е проектиран да отказва незаконни заявки и да спазва действащите закони във всяка държава или щат, в който се използва. По негови думи чатботът не създава изображения самостоятелно, а реагира единствено на конкретни потребителски инструкции.

 

Изказването му дойде на фона на засилващ се международен натиск и проверки срещу системите на xAI и платформата X. В различни държави нарастват критиките и регулаторният контрол върху Grok, включително призиви от различни правозащитни организации към Apple и Google да премахнат приложението от своите онлайн магазини. Паралелно с това в някои страни като Малайзия и Индонезия вече се водят разследвания, налагат се ограничения или съдебни мерки.

 

Ситуацията поставя xAI и платформата X под все по-строг обществен и институционален контрол, а дебатът около безопасността на генеративния изкуствен интелект и неговата регулация продължава да се разширява в световен мащаб.

