Промените предвиждат значително разширяване на правомощията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Двете институции ще получат повече инструменти за контрол и намеса при съмнения за нарушения, като се въвеждат и по-тежки санкции за търговците, които не спазват правилата. Глобите ще бъдат увеличени двойно, а нов момент в регулацията е, че те ще се налагат поотделно за всеки продукт, а не общо за нарушение.

Сред ключовите промени е и въвеждането на понятието „справедлива цена“. Тя ще бъде определяна по методика, изготвена от Министерството на икономиката, като целта е да се създаде ориентир за потребителите и да се даде възможност за сравнение между реалната стойност на стоките и допустимата надценка според регулаторната рамка.

Законопроектът предвижда още дефиниране на „господстващо положение“ в случаите, когато група големи търговски вериги поддържат сходни ценови нива, което може да доведе до изкривяване на конкуренцията. Разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики, а КЗК ще получи допълнителни механизми за разследване и санкциониране на нарушения на пазара.

В текстовете е заложено и създаване на централен регистър за проследимост на доставките, който да повиши прозрачността по веригата на снабдяване и да улесни контрола върху ценовото формиране.