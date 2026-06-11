Промените предвиждат значително разширяване на правомощията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Двете институции ще получат повече инструменти за контрол и намеса при съмнения за нарушения, като се въвеждат и по-тежки санкции за търговците, които не спазват правилата. Глобите ще бъдат увеличени двойно, а нов момент в регулацията е, че те ще се налагат поотделно за всеки продукт, а не общо за нарушение.
Сред ключовите промени е и въвеждането на понятието „справедлива цена“. Тя ще бъде определяна по методика, изготвена от Министерството на икономиката, като целта е да се създаде ориентир за потребителите и да се даде възможност за сравнение между реалната стойност на стоките и допустимата надценка според регулаторната рамка.
Законопроектът предвижда още дефиниране на „господстващо положение“ в случаите, когато група големи търговски вериги поддържат сходни ценови нива, което може да доведе до изкривяване на конкуренцията. Разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики, а КЗК ще получи допълнителни механизми за разследване и санкциониране на нарушения на пазара.
В текстовете е заложено и създаване на централен регистър за проследимост на доставките, който да повиши прозрачността по веригата на снабдяване и да улесни контрола върху ценовото формиране.
Включете се в дискусията
Влезте в профила си или се регистрирайте, за да коментирате.Вход | Регистрация
Включете се в дискусията
Влезли сте като —.
Коментари 4
Първи стъпки към плановата икономика.
Първите стъпки към плановата икономика са планово, методично и петилетно глобяване, вкарване в затвора или тричане и трепане на спекулантите и търгашите от монополните търговски, банково-финансови корпорации, които паразитират върху гърба на Производствения капитал. Когато прясното мляко струва 2 евро в магазина и производителят му ще получи 1,50 евро. тогава можем да кажем, че имаме пазарни цени. А сегашното "ценообразуване" е обратното. 50 цента за млекаря 1,5 евро за "честния спекулант Belgarad.
Вашият коментар Тия "прогресивни" недоразумения ще съсипят българските производители. Резултатът от нескопосните им мерки срещу високите цени го виждаме-големите търговски вериги искат намаляване на изкупните цени с 15%, което е равносилно на рекет. България научи Европа на производство на зеленчуци. Срамота е да внасяме домати от Албания,Гърция и Турция, а да съсипваме родното производство. Нужна е дотация от държавата, стига кражби...
Сега прегледах т.нар. кошници с грижа на две от веригите и виждам примерно, че в едната от тях в кошницата фигурира българско масло 250 грама на цена от почти 7 лв, тоест над 2 пъти по-висока от тази на немско масло. Това ще рече, че може би тази верига не е натиснала достатъчно производителя на нашето масло, за да предложи по-конкурентна цена или аз като патриот трябва се откажа от немското масло и да купувам два пъти по-скъпото българско масло? Питам, защото тази работа с лозунги не става. Никой не е срещу българското, но въпросът е как да га направим по-ефективно и по-конкурентно.
Докладване на коментар
Изберете действие за този коментар