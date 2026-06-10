Температурата на морската вода е 22°-23°. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево.„
В следобедните часове, главно в Рило-Родопската област и западните и централните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми.
Редактор: Frognews
Днес времето ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 30° и 35°. В следобедните часове се очаква облачност и валежи в планинските и североизточните райони.
Температурата на морската вода е 22°-23°. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево.„
В следобедните часове, главно в Рило-Родопската област и западните и централните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми.
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