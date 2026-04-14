Слънчево и топло време днес, облаци се увеличават от сряда

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни облаци. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток.

Температурите ще достигнат 12°–14°, морската вода е 9°–11°. Вълнението ще бъде 2–3 бала и ще се усилва.

В планините също ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, без съществени валежи.

Вятърът ще бъде умерен от юг-югозапад. Температурите ще са около 12° на 1200 метра и около 4° на 2000 метра.

В средата на седмицата ще има както слънце, така и повече облаци. Над западната част от страната на места, главно в планините, ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 14° и 19°.