Слънчево и топло време днес, облаци се увеличават от сряда
Днес в страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над Северозападна България и Рило-Родопската област, но валежи почти няма да има. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, в Източна България – от югоизток, а по долината на Струма – от юг. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 17°.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни облаци. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток.
Температурите ще достигнат 12°–14°, морската вода е 9°–11°. Вълнението ще бъде 2–3 бала и ще се усилва.
В планините също ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, без съществени валежи.
Вятърът ще бъде умерен от юг-югозапад. Температурите ще са около 12° на 1200 метра и около 4° на 2000 метра.
В средата на седмицата ще има както слънце, така и повече облаци. Над западната част от страната на места, главно в планините, ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 14° и 19°.
Реклама / Ads
Реклама / Ads