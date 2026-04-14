Става дума за специалната икономическа зона Алабуга, където се произвеждат руските версии на иранските дронове „Шахед“, известни като „Геран“. Именно тези безпилотни апарати се използват почти всяка нощ при атаки срещу украинска инфраструктура и цивилни цели.

Разследване на медията Kyiv Independent показва, че през 2026 г. в зоната продължават да оперират поне една американска и шест европейски компании. Това се случва въпреки санкциите на ЕС, които задължават фирмите да напуснат Алабуга до 25 януари 2026 г.















Според данни от данъчни декларации, подразделенията на тези компании са платили над 34 млн. долара данъци през 2025 г., като по този начин са допринесли за бюджета на Русия по време на войната.

Сред фирмите, които остават, са германски, белгийски и американски производители на строителни материали, полимери и индустриални продукти. Някои от тях твърдят, че спазват санкциите или работят в „автономен режим“, без да дават ясни обяснения защо не са напуснали.

Особено показателен е случаят с белгийската компания Drylock Technologies. Нейното руско подразделение не само продължава работа, но и разширява производството си в Алабуга. Освен това ръководството на местния ѝ клон публично е изразявало подкрепа за руски военнослужещи, участващи във войната.

Паралелно със заводите на западни компании в зоната са изградени нови съоръжения за производство на дронове, както и общежития за хиляди работници. Сателитни снимки и военни данни показват, че тези мощности се намират непосредствено до фабрики на европейски и американски фирми.

Някои компании твърдят, че се опитват да напуснат Русия, но срещат затруднения, включително риск от национализация на активите. В отделни случаи Кремъл вече е поел контрол върху чуждестранни предприятия.

Европейските власти подчертават, че заобикалянето на санкциите е престъпление и отговорността за прилагането им е на националните регулатори. В същото време анализатори посочват, че съществуват правни „сиви зони“, които позволяват на някои компании да останат, без формално да нарушават ограниченията.

Разследването поставя въпроса доколко ефективни са санкциите срещу Русия, след като западни фирми продължават да работят в сърцето на военната ѝ индустрия.