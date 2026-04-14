Вторник, 14 Април 2026, 16:11
ЦИК показва на ученици как се гласува преди първия им вот в неделя

Централната избирателна комисия (ЦИК) организира днес от 15:00 ч. Ден на отворени врати, насочен към ученици, навършили пълнолетие, които ще гласуват за първи път на предстоящите избори в неделя.
 

Инициативата е част от разяснителната кампания на комисията преди вота на 19 април. Целта е младите избиратели да се запознаят на практика с процеса на гласуване и да се ориентират по-лесно в изборния ден.

 

Учениците ще могат да видят нагледно как се гласува както с машина, така и с хартиена бюлетина. Представители на ЦИК ще демонстрират отделните стъпки и ще отговарят на въпроси, свързани с процедурите, правото на глас и организацията на изборите.

 

Кампанията е насочена към първия досег на младите хора с изборния процес и цели да намали неяснотите и притесненията около гласуването.

 

ЦИК вече публикува и интерактивна брошура за изборите, която съдържа основна информация за правото на глас, избирателните списъци, гласуването по настоящ адрес, както и възможностите за вот в чужбина. В нея подробно е разяснено и как се гласува с машина и с хартиена бюлетина.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

