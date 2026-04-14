ЦИК показва на ученици как се гласува преди първия им вот в неделя

Инициативата е част от разяснителната кампания на комисията преди вота на 19 април. Целта е младите избиратели да се запознаят на практика с процеса на гласуване и да се ориентират по-лесно в изборния ден.

Учениците ще могат да видят нагледно как се гласува както с машина, така и с хартиена бюлетина. Представители на ЦИК ще демонстрират отделните стъпки и ще отговарят на въпроси, свързани с процедурите, правото на глас и организацията на изборите.

Кампанията е насочена към първия досег на младите хора с изборния процес и цели да намали неяснотите и притесненията около гласуването.

ЦИК вече публикува и интерактивна брошура за изборите, която съдържа основна информация за правото на глас, избирателните списъци, гласуването по настоящ адрес, както и възможностите за вот в чужбина. В нея подробно е разяснено и как се гласува с машина и с хартиена бюлетина.