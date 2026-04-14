С нарастващите призиви САЩ и Иран да се върнат на масата за преговори, президентът на Иран говори за исканията на страната си. Масуд Пезешкиан е заявил на френския президент Еманюел Макрон в телефонен разговор, че „прекомерните“ искания на САЩ са попречили на постигането на споразумение по време на разговорите през уикенда.

„Иран ще продължи преговорите само в рамките на международното право“, каза той. Заплахата за Ормузкия проток ще има широко разпространени последици за света.“

САЩ започнаха блокада на корабния трафик в и от Ормузкия проток, насочен към иранските пристанища. Те заплашиха да прекратят всякакъв трафик в международни води за всеки, платил такси на Иран.

„Това не само би било изключително уязвимо, но и не е наистина необходимо“, коментира военният анализатор Шон Бел. Според него основният фокус ще бъде върху големите танкери, идващи от остров Харг, откъдето Иран изнася по-голямата част от петрола си. „Трябва да ги открият, проследят и евентуално да ги пресекат“, казва Бел.

САЩ могат да използват различни методи за това, според него, включително двата разрушителя, които Щатите имат в региона. Те са „силно подсилени“ от въздушна мощ и имат достъп до хеликоптери, ако се наложи да се качат на борда или да задържат кораби.

Бел предупреждава, че основно предизвикателство за САЩ е минното поле, което Иран твърди, че е поставил в Ормузкия проток. Иран разполага с около 6000 закотвени мини и мини на морското дъно, които използват магнитни и акустични спусъци. „Някои специалисти предполагат, че може в пролива да няма никакви мини, но според общоприети мнения броят им там е около 12“, казва Бел. Той казва, че заплахата „не би трябвало да е твърде трудна“ за противодействие от страна на САЩ, тъй като имат кораби, които не задействат магнитни детектори.

Междувременно китайското външно министерство заяви, че блокадата на иранските пристанища от страна на САЩ е „опасна и безотговорна“. Говорителят Гуо Джиакун каза, че този ход само ще изостри напрежението в региона. Според него, въпреки временното прекратяване на огъня, САЩ са увеличили военното си присъствие и са наложили целенасочена блокада, което ще изостри конфликта.