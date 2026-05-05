2215 | НОВИНИ
Затварят две основни метростанции за повече от месец
От 11 май до 20 юни няма да работят метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ по линия 3 на софийското метро, съобщиха от „Метрополитен“. Причината е планиран 40-дневен строително-монтажен ремонт, свързан с изграждането на отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина“ и „Младост“.
През този период метрото ще се движи само в участъка между „Горна баня“ и „Орлов мост“, а между „Орлов мост“ и „Хаджи Димитър“ ще бъде въведена временна организация на движението.
От Центъра за градска мобилност ще предоставят допълнителна информация за заместващ транспорт за засегнатите участъци.
