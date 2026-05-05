Примирие по руски: Въздушен удар уби най-малко пет човека в Крематорск

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
При руска атака с три авиационни бомби срещу централната част на украинския град Краматорск са загинали най-малко петима души, а други петима са ранени, съобщава Укринформ, като се позовава на публикация на президента Володимир Зеленски във Фейсбук. По думите му ударът е нанесен в центъра на града и е засегнал цивилни обекти. На мястото е започнала спасителна операция, като екипи на спешните служби, медици и спасители работят по разчистване и издирване на пострадали.
 

Зеленски изрази съболезнования към семействата на жертвите и предупреди, че броят им може да нарасне, тъй като операцията продължава.

 

Атаката е извършена около 17:00 ч. местно време. Според властите в Донецка област, полицията и аварийните екипи проверяват и близките жилищни сгради за евентуални нови пострадали и оценяват щетите.

 

Краматорск е ключов град в частта от Донецка област, която остава под украински контрол.

 

Предложение за примирие по руски

 

Атаката идва няколко дни след предложеното от руския президент едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май по повод 81-годишнината от победата във Втората световна война. Инициативата беше обявена след телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, който според информацията е изразил подкрепа за идеята. Основната цел на предложението е да се гарантира безпроблемното провеждане на военните паради и тържествата в Русия.

 

Руското министерство на отбраната обаче съпроводи обявлението с предупреждение, че при евентуални украински удари по време на празниците Москва ще отговори с „масиран удар“ срещу Киев. Цивилното население и дипломатическите мисии в украинската столица бяха призовани да напуснат града.

 

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложението, като заяви, че то представлява опит за налагане на политически условия под формата на военен празник. Той подчерта, че не е получено официално дипломатическо предложение и обяви, че Киев предлага собствено прекратяване на огъня, което да започне по-рано – в полунощ срещу 6 май.

 

Според Зеленски човешкият живот трябва да бъде приоритет пред всякакви символични дати, а ограничено примирие само около руския празник не е достатъчно. Той също така обвини Москва в „краен цинизъм“, като посочи, че само ден след обявяването на руската инициатива са били извършени нови удари по енергийна инфраструктура и жилищни райони в Запорожие и Днипро.

 

Към момента няма съгласувано споразумение за прекратяване на огъня, като Русия и Украйна предлагат различни срокове и условия. Напрежението остава високо и към 5 май няма признаци за реална координация между двете страни.

