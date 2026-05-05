Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11%

Това представлява рязък спад спрямо юли 2025 г., когато одобрението е било около 38%.

Правителството на Мерц се състои от Християндемократическия съюз (ХДС), Християнсоциалния съюз (ХСС) – който действа само в Бавария – и Германската социалдемократическа партия (ГСДП). Още в първата година от управлението коалицията се сблъска с вътрешни напрежения и външнополитически предизвикателства. Сред тях са поскъпването на енергийните ресурси, както и дипломатически търкания със САЩ, предизвикани от изказвания на Мерц, свързани с напрежението около Иран.

На този фон подкрепата за коалицията продължава да отслабва и в политически план, като според проучвания крайнодясната Алтернатива за Германия излиза начело и дори отчита преднина пред управляващите.

Според „Форза“ правителството получава изключително ниски оценки по ключови политики – инфлация, икономика, инфраструктура и социални реформи, където недоволството достига между 80% и 90%. Относително по-добра оценка получава единствено политиката по миграцията, където около 32% от анкетираните я одобряват.