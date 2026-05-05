Сряда, 06 Май 2026, 08:20
Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11%

Източник: БГНЕС
Рейтингът на одобрение на германското правителство е спаднал до едва 11%, показва ново социологическо проучване, публикувано ден преди канцлерът Фридрих Мерц да отбележи първата си година на поста, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Данните на института „Форза“ показват, че едва малко повече от 1/10 от германските избиратели са доволни от работата на управляващата коалиция, докато 87% изразяват недоволство.
 

Това представлява рязък спад спрямо юли 2025 г., когато одобрението е било около 38%.

 

Правителството на Мерц се състои от Християндемократическия съюз (ХДС), Християнсоциалния съюз (ХСС) – който действа само в Бавария – и Германската социалдемократическа партия (ГСДП). Още в първата година от управлението коалицията се сблъска с вътрешни напрежения и външнополитически предизвикателства. Сред тях са поскъпването на енергийните ресурси, както и дипломатически търкания със САЩ, предизвикани от изказвания на Мерц, свързани с напрежението около Иран.

 

На този фон подкрепата за коалицията продължава да отслабва и в политически план, като според проучвания крайнодясната Алтернатива за Германия излиза начело и дори отчита преднина пред управляващите.

 

Според „Форза“ правителството получава изключително ниски оценки по ключови политики – инфлация, икономика, инфраструктура и социални реформи, където недоволството достига между 80% и 90%. Относително по-добра оценка получава единствено политиката по миграцията, където около 32% от анкетираните я одобряват.

 

 

