4| 2300 | НОВИНИ
Възобновиха делото срещу варненския кмет Благомир Коцев
Окръжният съд във Варна е възобновил съдебното производство по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и ПР експертът Антоанета Петрова. Процесът беше временно спрян през март, след като Кателиев и Стефанов се регистрираха като кандидати за народни представители на изборите за 52-рото Народно събрание.
След обявяването на окончателните резултати обаче стана ясно, че двамата не са избрани за депутати, с което отпада и основанието за спиране на делото. Съдът е приел, че няма пречки производството да бъде продължено, и е насрочил разпоредително заседание за 30 юни, като е определена и резервна дата – 14 юли.
Делото е свързано с обвинения за корупционни практики, в които е въвлечен и кметът Благомир Коцев. Той беше задържан през юли 2025 г., първоначално в София, а впоследствие преместен във Варна. По-късно съдът промени мярката му за неотклонение в парична гаранция от 200 хиляди лева, която беше внесена и той беше освободен в края на ноември.
С възобновяването на процеса делото отново влиза в съдебна фаза за разглеждане по същество.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads