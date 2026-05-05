Възобновиха делото срещу варненския кмет Благомир Коцев

След обявяването на окончателните резултати обаче стана ясно, че двамата не са избрани за депутати, с което отпада и основанието за спиране на делото. Съдът е приел, че няма пречки производството да бъде продължено, и е насрочил разпоредително заседание за 30 юни, като е определена и резервна дата – 14 юли.

Делото е свързано с обвинения за корупционни практики, в които е въвлечен и кметът Благомир Коцев. Той беше задържан през юли 2025 г., първоначално в София, а впоследствие преместен във Варна. По-късно съдът промени мярката му за неотклонение в парична гаранция от 200 хиляди лева, която беше внесена и той беше освободен в края на ноември.

С възобновяването на процеса делото отново влиза в съдебна фаза за разглеждане по същество.