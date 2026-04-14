Пак ограничения на „Дунав мост“ при Русе заради ремонта

През почивните дни двупосочното движение по „Дунав мост“ беше временно възстановено. Това улесни хилядите пътуващи граждани по време на празниците. Въпреки новите ограничения, към момента трафикът в района остава спокоен. Не се наблюдават сериозни струпвания на превозни средства или големи задръствания.

Регулираният режим на пропускане се извършва на интервали от около 20 минути. Превозните средства преминават на разменни начала в двете посоки. Областният управител на Русе Орлин Пенков предостави подробни данни за изминалите празници. Той отчете значително по-интензивен трафик в сравнение с предходната година.

„Очаквахме над 30 000 превозни средства да преминат в двете посоки…Тази година видяхме над 18 000 превозни средства в едната посока, което спокойно можем да умножим по две, защото после се връщат обратно. От тези 18 000, около 5000 са били тежките моторни превозни средства, камионите, и над 13 000 са били леките автомобили.“

Общият брой на преминалите превозни средства надхвърли 30 000 за целия празничен период. Тази статистика потвърждава огромното натоварване на граничния пункт. Областният управител поясни как точно се организира движението в момента:

„На период около 20 минути в двете посоки, на разменни начала се извършва преминаването.“

Ремонтните дейности в момента се фокусират върху последните 320 метра от моста в посока Румъния. Скоростта на движение в ремонтния участък е ограничена до 20 км/ч. Пътната настилка се обновява изцяло, което налага използването само на едната лента. Шофьорите трябва да проявяват повишено внимание при преминаване през обекта.

Властите са предвидили и допълнителни мерки за управление на автомобилния поток. Областният управител Драгомир Драганов обяви възможност за пълно затваряне на моста в определени часове. Това може да продължи до 12 часа за леки коли и 24 часа за камиони. Подобни мерки се налагат при екстремни ситуации или техническа необходимост.

Камиони над 3.5 тона ще бъдат спирани по трасето между гара Бяла и град Бяла. Пропускането им ще се осъществява поетапно към Русе. Това ще предотврати блокирането на градската инфраструктура. Преди празниците движението беше възстановено с ден по-рано, но сега работата продължава по график.

Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава водачите да планират пътуването си внимателно. Необходимо е да се предвиди повече време за преминаване на границата. Забранено е движението на извънгабаритни превозни средства с цел гарантиране на сигурността. Основният ремонт на съоръжението започна официално на 10 юли 2024 година. Проектът се изпълнява стриктно според утвърдения график и изискванията за безопасност.