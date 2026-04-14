Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че „топката е в полето на Иран“ и обвини Техеран в „икономически тероризъм“ заради ограниченията върху корабоплаването. По думите му блокадата цели да гарантира, че „ирански кораби няма да излизат“, ако Иран продължи да контролира трафика през протока.

Въпреки провала на разговорите в Исламабад, контактите между страните не са прекъснати. Според Ванс е постигнат „съществен напредък“, но Иран трябва да приеме ключови условия – включително контрол върху обогатения уран и механизъм за проверка, който да изключи разработване на ядрено оръжие.















По информация на „Ню Йорк Таймс“ Техеран е предложил временно замразяване на ядрената си програма за до пет години. САЩ обаче са настояли за значително по-дълъг период – до 20 години, което е довело до разминаване в позициите.

След началото на войната между САЩ, Израел и Иран на 28 февруари, Техеран на практика ограничи преминаването през Ормузкия проток. Допускат се само ирански кораби или такива под негов контрол и срещу заплащане. Това засяга пряко глобалните пазари, тъй като през протока минава близо една пета от световните енергийни доставки.

Вашингтон отговори с блокада на ирански съдове и предупреждение, че всякакви военни плавателни средства, които се приближат, ще бъдат унищожавани. Иран определи действията като „пиратство“ и заплаши с ответни удари по кораби и пристанища в региона.

Корабоплаването остава силно ограничено. Данни показват, че китайски танкер е преминал през протока – първият след началото на блокадата, което подчертава колко нестабилна остава ситуацията.

Действията на САЩ не получават широка международна подкрепа. Великобритания и Франция отказват участие и настояват за възстановяване на свободното корабоплаване, а не за допълнителна ескалация.

Паралелно с това напрежението в региона остава високо. Израел продължава военните операции в Южен Ливан, където има загинал израелски войник и ранени, а американският държавен секретар Марко Рубио се включва в дипломатически усилия между Израел и Ливан.

Въпреки сериозната несигурност, пазарите реагираха умерено. Цените на петрола се понижиха под 100 долара за барел заради очакванията, че диалогът между Вашингтон и Техеран все пак може да доведе до споразумение.