По данни на „Пътна полиция“ водачът умишлено е спрял в тунела, въпреки забраната за движение на тежкотоварни автомобили към София. На място са установени и други нарушения – превишено време за управление и липса на лиценз. Камионът е бил и в лошо техническо състояние със спукано предно панорамно стъкло.

Инцидентът е станал около 11 часа. В тунела е бил спрян тежкотоварен автомобил, който по думите на шофьора е аварирал. За движение е останала само една лента, което бързо е довело до сериозно задръстване.

При пристигането на полицаите водачът не е направил опит да запали камиона. Той е отказал и предложената безплатна помощ от АПИ за изтегляне на превозното средство. Обяснил е, че работодателят му няма да плати услугата, ако не е от конкретна фирма.

След отказа да премести камиона, полицията го е задържала за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство от Районната прокуратура в Ихтиман. Разследва се дали действията му са били умишлени.

Главният секретар на МВР Георги Кандев заяви, че има съмнения за саботаж, тъй като случилото се съвпада с най-интензивния трафик. Проверка тече и срещу фирмата превозвач.

В крайна сметка камионът е бил изведен от тунела, след като водачът е съдействал малко преди задържането си. В момента превозното средство е извън съоръжението и се охранява от полиция.

Проверката показва, че шофьорът няма сериозни предишни нарушения, с изключение на едно от 2011 г. Той е представил гръцка шофьорска книжка, докато българската му е изтекла още през 2006 г.