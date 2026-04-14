Вторник, 14 Април 2026, 16:12
Задържаха шофьора, блокирал „Витиня“ и предизвикал километрична тапа

Шофьорът на тежкотоварен камион, който блокира движението в тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ в посока София, остава задържан. Случаят предизвика сериозни затруднения в трафика и доведе до километрично задръстване.
 

По данни на „Пътна полиция“ водачът умишлено е спрял в тунела, въпреки забраната за движение на тежкотоварни автомобили към София. На място са установени и други нарушения – превишено време за управление и липса на лиценз. Камионът е бил и в лошо техническо състояние със спукано предно панорамно стъкло.

 

Инцидентът е станал около 11 часа. В тунела е бил спрян тежкотоварен автомобил, който по думите на шофьора е аварирал. За движение е останала само една лента, което бързо е довело до сериозно задръстване.

 

При пристигането на полицаите водачът не е направил опит да запали камиона. Той е отказал и предложената безплатна помощ от АПИ за изтегляне на превозното средство. Обяснил е, че работодателят му няма да плати услугата, ако не е от конкретна фирма.

 

След отказа да премести камиона, полицията го е задържала за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство от Районната прокуратура в Ихтиман. Разследва се дали действията му са били умишлени.

 

Главният секретар на МВР Георги Кандев заяви, че има съмнения за саботаж, тъй като случилото се съвпада с най-интензивния трафик. Проверка тече и срещу фирмата превозвач.

 

В крайна сметка камионът е бил изведен от тунела, след като водачът е съдействал малко преди задържането си. В момента превозното средство е извън съоръжението и се охранява от полиция.

 

Проверката показва, че шофьорът няма сериозни предишни нарушения, с изключение на едно от 2011 г. Той е представил гръцка шофьорска книжка, докато българската му е изтекла още през 2006 г.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? 3| 322 | Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил 0| 377 | Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил EK редуцира финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия с китайски инвестиции 0| 367 | EK редуцира финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия с китайски инвестиции

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 4066 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3354 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
Христос воскресе! Велик празник е! 14| 2899 | Христос воскресе! Велик празник е!
Рекордна избирателна активност в Унгария 6| 2830 | Рекордна избирателна активност в Унгария
Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран 17| 2716 | Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран
Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток 0| 2677 | Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток
Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха 20| 2671 | Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха
Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение 14| 2664 | Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение
