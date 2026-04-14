Двете деца ще бъдат отглеждани заедно, след като в продължение на около две седмици са били настанени в различни приемни семейства. Решението е взето с оглед на най-добрия интерес на децата и необходимостта да бъдат в обща среда.

От Дирекция „Социално подпомагане“ уточняват, че приемното семейство разполага с нужния опит и условия да се грижи за тях. До момента приемните родители са отглеждали няколко деца, включително близнаци, и могат да осигурят както подходяща среда, така и емоционална подкрепа.

Паралелно с настаняването се работи и с биологичните родители. Социалните служби подготвят план за действие, който включва мерки за повишаване на родителския капацитет, както и възможности за контакти между родителите и децата.

Работата по случая ще продължи съвместно между дирекциите в Ямбол и Ракитово. Целта е да се намали рискът за децата и да се гарантира тяхната сигурност в дългосрочен план.