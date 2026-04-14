Реклама / Ads
Вторник, 14 Април 2026, 16:10
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 978 | НОВИНИ

Нови правила: Пенсиите да се изплащат без забавяне при празници и уикенди

Изплащането на пенсиите вече няма да се бави, когато датите за получаването им съвпадат с почивни дни. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, подготвени от Министерството на труда и социалната политика.
 

Експерти от министерството и Националния осигурителен институт са изготвили нови правила, които да гарантират по-бързо и предвидимо изплащане на средствата.

 

В момента пенсиите се изплащат всеки месец между 7-о и 20-о число чрез пощенските станции, банките и други лицензирани доставчици. Когато тези дати се паднат в неработни дни, плащанията започват и приключват в първия следващ работен ден. Това често води до забавяне и създава финансови затруднения за възрастните хора, за които пенсията е основен доход.







Какво се променя


С предложените изменения се въвежда ново правило: ако 7-о или 20-о число са почивни дни, изплащането ще започва или ще приключва в предходния работен ден. Така ще се избегнат закъснения и ще се осигури навременно получаване на пенсиите и добавките към тях.

 

Според социалното министерство мярката няма да изисква допълнителни средства, но ще създаде повече сигурност за пенсионерите. По думите на Адемов това е дългогодишен проблем, който най-накрая получава решение.


Предстои обществено обсъждане


Проектът за промени вече е публикуван за обществено обсъждане. След приключването му той ще бъде разгледан от Надзорния съвет на НОИ, а след това ще бъде внесен за окончателно одобрение от Министерския съвет.

 

Като пример за досегашните проблеми от министерството посочват март, когато изплащането започна на 9-о число, тъй като 7 и 8 март се падаха в почивни дни.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? 2| 309 | Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? Виновен, но на свобода: Контрабандистът Паскал се размина с условна присъда 2| 247 | Виновен, но на свобода: Контрабандистът Паскал се размина с условна присъда Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил 0| 350 | Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 4063 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3351 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
Христос воскресе! Велик празник е! 14| 2899 | Христос воскресе! Велик празник е!
Рекордна избирателна активност в Унгария 6| 2829 | Рекордна избирателна активност в Унгария
Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран 17| 2715 | Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран
Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток 0| 2676 | Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток
Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха 20| 2669 | Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха
Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение 14| 2663 | Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 