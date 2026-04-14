Експерти от министерството и Националния осигурителен институт са изготвили нови правила, които да гарантират по-бързо и предвидимо изплащане на средствата.

В момента пенсиите се изплащат всеки месец между 7-о и 20-о число чрез пощенските станции, банките и други лицензирани доставчици. Когато тези дати се паднат в неработни дни, плащанията започват и приключват в първия следващ работен ден. Това често води до забавяне и създава финансови затруднения за възрастните хора, за които пенсията е основен доход.













Какво се променя



С предложените изменения се въвежда ново правило: ако 7-о или 20-о число са почивни дни, изплащането ще започва или ще приключва в предходния работен ден. Така ще се избегнат закъснения и ще се осигури навременно получаване на пенсиите и добавките към тях.

Според социалното министерство мярката няма да изисква допълнителни средства, но ще създаде повече сигурност за пенсионерите. По думите на Адемов това е дългогодишен проблем, който най-накрая получава решение.



Предстои обществено обсъждане



Проектът за промени вече е публикуван за обществено обсъждане. След приключването му той ще бъде разгледан от Надзорния съвет на НОИ, а след това ще бъде внесен за окончателно одобрение от Министерския съвет.

Като пример за досегашните проблеми от министерството посочват март, когато изплащането започна на 9-о число, тъй като 7 и 8 март се падаха в почивни дни.