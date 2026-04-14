В обширен репортаж на BBC News от Париж се посочва, че Франция се превръща в един от най-активните европейски центрове за квантови технологии. В страната вече действат няколко стартиращи компании, които разработват различни подходи към изграждането на надеждни квантови системи, подкрепени от държавни програми и значителни инвестиции.

Франция, като ядро на европейската квантова стратегия.

BBC описва лабораториите в района на Париж като „новата индустриална база“ на квантовите технологии, където инженери и физици работят върху системи, които трябва да преодолеят основния проблем на сектора – изключителната нестабилност на квантовите състояния.

Една от компаниите, които се открояват, е Alice & Bob, която разработва т.нар. „котешки кубити“ – иновативен подход, при който системата е проектирана така, че част от грешките да се коригират автоматично. Според съоснователите на компанията, цитирани от BBC, целта е да се намали нуждата от огромни изчислителни резерви, които в момента правят квантовите системи изключително сложни и скъпи.

Компанията планира и значително разширяване – ново съоръжение северно от Париж, включващо производствена „чиста стая“ и тестова инфраструктура за следващо поколение квантови чипове.

Как работи квантовият пробив

Според обясненията в репортажа на BBC, квантовите компютри се различават фундаментално от класическите системи. Вместо битове (0 и 1), те използват кюбити, които могат да съществуват в множество състояния едновременно благодарение на квантови явления.

Това позволява изчисления на ниво, недостъпно за съвременните суперкомпютри – включително симулации на молекули, които могат да ускорят разработката на нови лекарства и материали.

В същото време BBC подчертава, че най-голямото препятствие остава т.нар. декохерентност – процес, при който квантовите състояния се „разпадат“ при най-малкото външно влияние. Именно затова повечето съществуващи подходи разчитат на огромни системи за корекция на грешки.

Различни стратегии в една глобална надпревара

Европейските компании, включително френските стартъпи, следват различни технологични пътища – от фотонни системи до свръхпроводими кубити. Отбелязва се, че този „многонаправлен подход“ може да се окаже предимство, тъй като увеличава шансовете поне една технология да се окаже пробивна.

Същевременно глобалната конкуренция остава изключително силна. В САЩ компании като IBM и Google инвестират милиарди в развитието на квантови процесори, докато Китай също ускорява държавните си програми в тази област.

Европа: между шанс и изоставане.

Анализът на BBC поставя ключов въпрос: може ли Европа реално да спечели тази технологична надпревара?

От една страна, континентът разполага със силна научна база, добре финансирани изследователски програми и растяща мрежа от стартиращи компании. Франция е посочена като най-яркия пример за държава, която комбинира държавна стратегия и частен сектор.

От друга страна, Европа изостава в сравнение със САЩ по отношение на мащабни технологични корпорации и инвестиционен капацитет, което поставя въпрос дали може да се конкурира в дългосрочен план.



Според BBC квантовите технологии все още са в ранен етап на развитие, но вече оформят нова глобална технологична надпревара. Победителят в нея може да получи стратегическо предимство, сравнимо с това на първите компании в ерата на класическите компютри.

Европа, и по-специално Франция, има реален шанс да бъде сред лидерите – но резултатът остава напълно отворен.