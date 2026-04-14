Атаката е извършена във вторник в района Сиверек. Стрелецът е 19-годишен бивш ученик, който е използвал ловна пушка. Ранените са откарани в болница, като петима са транспортирани в медицински заведения в областния център за допълнително лечение.



Нападението започва в двора



По информация на властите нападателят е стрелял безразборно. Той е започнал атаката в двора на училището, след което е влязъл в сградата. Полицията е реагирала на място, а извършителят се е самоубил, докато служителите са се опитвали да го задържат.

От вътрешното министерство съобщават, че сред ранените има 10 ученици, четирима учители, един полицай и служител на училищния стол. Към момента няма информация за състоянието им.



Училището е било считано за безопасно



Губернаторът заяви, че нападателят не е имал криминално досие. По данни на полицията училището е било определено като сигурно преди инцидента.

Видео кадри от мястото показват как ученици бягат от сградата, докато пристигат линейки и полицейски екипи.