Реклама / Ads
Вторник, 14 Април 2026, 16:11
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 805 | НОВИНИ

Стрелба в училище в Турция. Най-малко 16 ранени, нападателят се самоуби

Тийнейджър откри огън в гимназия в югоизточната турска провинция Шанлъурфа, като рани най-малко 16 души, сред които ученици и учители. Нападателят по-късно се е самоубил, съобщи губернаторът Хасан Шълдак.
 

Атаката е извършена във вторник в района Сиверек. Стрелецът е 19-годишен бивш ученик, който е използвал ловна пушка. Ранените са откарани в болница, като петима са транспортирани в медицински заведения в областния център за допълнително лечение.


Нападението започва в двора


По информация на властите нападателят е стрелял безразборно. Той е започнал атаката в двора на училището, след което е влязъл в сградата. Полицията е реагирала на място, а извършителят се е самоубил, докато служителите са се опитвали да го задържат.

 

От вътрешното министерство съобщават, че сред ранените има 10 ученици, четирима учители, един полицай и служител на училищния стол. Към момента няма информация за състоянието им.


Училището е било считано за безопасно


Губернаторът заяви, че нападателят не е имал криминално досие. По данни на полицията училището е било определено като сигурно преди инцидента.

 

Видео кадри от мястото показват как ученици бягат от сградата, докато пристигат линейки и полицейски екипи.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 