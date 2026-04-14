Вторник, 14 Април 2026, 16:09
Мадяр ще екстрадира бившия премиер на РС Македония Никола Груевски

45-годишният Петер Мадяр, който ще поеме властта от Виктор Орбан, се очаква да рестартира външнополитическите отношения на Унгария. На този фон стана ясно, че бъдещият министър-председател ще екстрадира бившия премиер на Северна Македония Никола Груевски.
 

Груевски, който беше премиер от август 2006 до средата на януари 2016 г., през септември 2018 г. беше осъден на две години затвор. Дни преди ареста си, на 12 ноември 2018 г., с помощта на унгарската полиция той нелегално напусна Северна Македония през Албания, Черна гора и Сърбия. По съкратена процедура Орбан даде убежище на Груевски още през ноември.

 

Груевски и бившият президент Георге Иванов са изпълнители на проекта за „антиквизацията на Македония“, който постави началото на международната изолация на страната и трайно блокира нейната евроинтеграция. Именно Груевски посочи сегашния премиер в Скопие за свой наследник начело на ВМРО-ДПМНЕ, припомня БГНЕС.

 

„Много добре зная какво се случва и в Сърбия и какви са връзките между правителствата на Орбан и на Вучич. Наясно съм и за връзките с Фицо от Словакия. Знам кой е кръстникът на тези приятелства", заяви още Мадяр.


На въпрос дали ще промени двустранните отношения със Сърбия на Александър Вучич, Мадяр припомни, че по време на предизборната кампания режимът на Орбан е организирал операция под фалшив флаг с т.нар. план за взрив на „Турски поток“. Според него Сърбия се е отдръпнала в последния момент от мисията. „Добре, че го направиха, защото правителството на ТИСА ще разследва случая. Ако е имало опасност, премиерът (Орбан) трябваше да поеме отговорност, а не да играе театрална постановка“, каза Мадяр.

 

„Видях бунтовете в Сърбия. Медиите там са в тежко положение, както са при Орбан в Унгария. Изпращам послание до сръбския народ - трябва да използват силата от унгарските изборите предната нощ. Даваме надежда на всички други държави с хибридни режими. Ако хората са обединени, можем да се справим в тежки ситуации. Надявам се това да даде надежда на Сърбия.“

 

Бъдещият премиер на Унгария заяви, че сравнително добрите отношения със Сърбия трябва да бъдат запазени заради унгарците, които живеят в съседната страна. Мадяр посочи, че с Вучич мислят различно за света, но би се радвал да се срещне с него.

 

