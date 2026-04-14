Как ученици, студенти и докторанти могат да гласуват извън постоянния си адрес?
За да гласуват, те трябва да се явят в избрана от тях избирателна секция и да представят документ за самоличност, както и заверена ученическа или студентска книжка за съответната учебна година или семестър. Допуска се и официално уверение от учебното заведение, удостоверяващо редовното обучение. На място се попълва декларация по образец, че лицето не е гласувало и няма да гласува на друго място.
Тази неделя ще се проведат предсрочни парламентарни избори, на които ще бъдат избрани 240 народни представители в 52-рото Народно събрание. В надпреварата участват 14 партии и 10 коалиции, а право на глас имат повече от 6,5 милиона избиратели.
Гласуването ще се проведе в хиляди секции в страната, като в над 9300 ще има възможност за машинен вот, а в около 2600 – само с хартиена бюлетина. За първи път изборите ще се провеждат изцяло зад паравани, вместо в тъмни стаи.
Студентите и учениците, които гласуват извън постоянния си адрес, носят наказателна отговорност, ако упражнят правото си на глас повече от веднъж. Затова подписването на декларацията в секцията е задължително условие.
Възможността да се гласува по местоживеене на обучението улеснява хиляди млади хора, които иначе биха трябвало да пътуват дълги разстояния, за да стигнат до адреса си по регистрация.
