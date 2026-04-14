Реклама / Ads
Вторник, 14 Април 2026, 16:11
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2133 | НОВИНИ

Светли вторник: Почит към Богородица и продължение на радостта от Възкресението

Във втория ден от Светлата седмица и третия ден след Възкресение Христово православната църква отдава почит на Божията майка. Денят е част от най-светлия период в християнския календар, посветен на радостта от Възкресението.
 

Светли вторник е ден, в който се отдава почит на Пресвета Богородица, възприемана като закрилница на християните. Във втория ден от Светлата седмица службите продължават да бъдат празнични, а песнопенията прославят Възкресението.

 

Седмицата се нарича „светла“, защото според християнската вяра Възкресението на Иисус Христос носи духовно просветление и надежда за всички. Всеки от дните има свое значение, но всички са обединени от идеята за новото начало и обновлението.

 

По време на Светлата седмица не се извършват венчавки, тъй като дните са изцяло посветени на празника. Вярващите продължават да се поздравяват с „Христос Воскресе“, като този поздрав остава в употреба 40 дни – до Възнесение Христово (Спасовден).

 

В народната традиция Светлата седмица се свързва с радост, сплотяване и добри пожелания. Смята се, че това е време за помирение, укрепване на семейните връзки и ново начало. Празничните трапези с боядисани яйца и козунаци продължават, а тежката работа се избягва.

 

Светли вторник продължава духа на Великден – време за вяра, споделяне и надежда, което според традицията носи благословение и късмет през цялата година.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? 3| 318 | Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? Виновен, но на свобода: Контрабандистът Паскал се размина с условна присъда 2| 267 | Виновен, но на свобода: Контрабандистът Паскал се размина с условна присъда Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил 0| 360 | Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 4066 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3354 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
Христос воскресе! Велик празник е! 14| 2899 | Христос воскресе! Велик празник е!
Рекордна избирателна активност в Унгария 6| 2830 | Рекордна избирателна активност в Унгария
Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран 17| 2716 | Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран
Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток 0| 2677 | Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток
Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха 20| 2670 | Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха
Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение 14| 2663 | Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 