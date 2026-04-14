Светли вторник е ден, в който се отдава почит на Пресвета Богородица, възприемана като закрилница на християните. Във втория ден от Светлата седмица службите продължават да бъдат празнични, а песнопенията прославят Възкресението.

Седмицата се нарича „светла“, защото според християнската вяра Възкресението на Иисус Христос носи духовно просветление и надежда за всички. Всеки от дните има свое значение, но всички са обединени от идеята за новото начало и обновлението.

По време на Светлата седмица не се извършват венчавки, тъй като дните са изцяло посветени на празника. Вярващите продължават да се поздравяват с „Христос Воскресе“, като този поздрав остава в употреба 40 дни – до Възнесение Христово (Спасовден).

В народната традиция Светлата седмица се свързва с радост, сплотяване и добри пожелания. Смята се, че това е време за помирение, укрепване на семейните връзки и ново начало. Празничните трапези с боядисани яйца и козунаци продължават, а тежката работа се избягва.

Светли вторник продължава духа на Великден – време за вяра, споделяне и надежда, което според традицията носи благословение и късмет през цялата година.