Как се произнася името на Петер Мадяр – между „д“ и „дж“

Малко по-късно създава нова политическа платформа, прераснала в партията „Уважение и свобода“ (Тиса), която бързо печели подкрепа. На последните парламентарни избори формацията му побеждава, а самият той се очаква да оглави новото правителство.

С нарастващата му популярност възниква и въпросът как правилно се произнася фамилията му – „Magyar“. В първите публикации в българските медии често се срещаше формата „Магяр“, но тя е неточна и не отговаря на унгарското звучене.















От лингвистична гледна точка ситуацията е сравнително ясна. В унгарския език съчетанието „gy“ обозначава звук [ɟ] – звучна палатална съгласна. Това е добре установено и се потвърждава както от научни източници, така и от носители на езика. Този звук не съществува нито в българския, нито в английския. Най-често се описва като нещо между „д“ и „дж“, по-близо до меко „д“. Затова може категорично да се каже, че формата „Магяр“ е неправилна.

По-сложният въпрос е как този звук да бъде предаден на български. Тук няма еднозначен отговор, защото липсва точен еквивалент. Всяко изписване е компромис и приближение. Затова се срещат различни варианти – „Мадяр“, „Маджяр“, по-рядко и „Маджар“, като всеки от тях се опитва по различен начин да предаде оригиналното звучене.

Формата „Маджяр“ е по-близка до реалното произношение, защото отразява междинния характер на звука между „д“ и „дж“. В същото време „Мадяр“ е по-опростена и вече широко използвана в българската медийна и институционална практика.

Именно тя се налага като стандарт, тъй като е по-лесна за възприемане и избягва необичайната комбинация „джя“.

Затова несигурността не идва от самото произношение на унгарски, а от начина, по който то се адаптира на български. С други думи, знаем как звучи оригиналът, но няма напълно точен и единствен правилен начин да бъде изписан.

В крайна сметка разликата не е толкова в „правилно“ и „грешно“, колкото в това доколко точно се предава звук, който не съществува в българския език.

Затова формите варират, но посоката е ясна – от първоначалното „Магяр“ към по-точни приближения, които се опитват да уловят реалното унгарско произношение.