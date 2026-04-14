Вторник, 14 Април 2026, 16:09
Как се произнася името на Петер Мадяр – между „д“ и „дж“

Редактор: Frognews
Петер Мадяр се очертава като бъдещ премиер на Унгария, след като партията му „Тиса“ спечели парламентарните избори и сложи край на дългогодишното управление на Виктор Орбан и „Фидес“. Мадяр, юрист и евродепутат, започва кариерата си във „Фидес“, но по-късно се дистанцира и се превръща в един от най-силните ѝ критици. През 2024 г. напуска държавните постове на фона на скандал, свързан с помилване от страна на Каталин Новак, и открито атакува начина на управление.
 

Малко по-късно създава нова политическа платформа, прераснала в партията „Уважение и свобода“ (Тиса), която бързо печели подкрепа. На последните парламентарни избори формацията му побеждава, а самият той се очаква да оглави новото правителство.

 

С нарастващата му популярност възниква и въпросът как правилно се произнася фамилията му – „Magyar“. В първите публикации в българските медии често се срещаше формата „Магяр“, но тя е неточна и не отговаря на унгарското звучене.







От лингвистична гледна точка ситуацията е сравнително ясна. В унгарския език съчетанието „gy“ обозначава звук [ɟ] – звучна палатална съгласна. Това е добре установено и се потвърждава както от научни източници, така и от носители на езика. Този звук не съществува нито в българския, нито в английския. Най-често се описва като нещо между „д“ и „дж“, по-близо до меко „д“. Затова може категорично да се каже, че формата „Магяр“ е неправилна.

 

По-сложният въпрос е как този звук да бъде предаден на български. Тук няма еднозначен отговор, защото липсва точен еквивалент. Всяко изписване е компромис и приближение. Затова се срещат различни варианти – „Мадяр“, „Маджяр“, по-рядко и „Маджар“, като всеки от тях се опитва по различен начин да предаде оригиналното звучене.

 

Формата „Маджяр“ е по-близка до реалното произношение, защото отразява междинния характер на звука между „д“ и „дж“. В същото време „Мадяр“ е по-опростена и вече широко използвана в българската медийна и институционална практика.

 

Именно тя се налага като стандарт, тъй като е по-лесна за възприемане и избягва необичайната комбинация „джя“.

 

Затова несигурността не идва от самото произношение на унгарски, а от начина, по който то се адаптира на български. С други думи, знаем как звучи оригиналът, но няма напълно точен и единствен правилен начин да бъде изписан.

 

В крайна сметка разликата не е толкова в „правилно“ и „грешно“, колкото в това доколко точно се предава звук, който не съществува в българския език.

 

Затова формите варират, но посоката е ясна – от първоначалното „Магяр“ към по-точни приближения, които се опитват да уловят реалното унгарско произношение.

