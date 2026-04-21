Идваме за клиентите ви: Китайските автомобилни производители настъпват в луксозния клас
Източник: БГНЕС
Китайските автомобилни производители отправят ясно послание към германските премиум марки като Porsche, Mercedes и BMW: идват за техните клиенти. След години, в които произвеждаха високотехнологични и сравнително достъпни електромобили, компании като Geely и Nio вече представят ново поколение премиум модели. Те са оборудвани с множество иновации и екстри, но се предлагат на значително по-ниски цени от тези на германските конкуренти, пише Reuters.
 

Това бележи сериозна промяна за индустрията, която през последните години беше въвлечена в ожесточена ценова война при електромобилите. Сега фокусът се измества – от цената към съотношението между цена и качество, което поставя под натиск утвърдените премиум производители както в Китай, така и на глобалните пазари.

 

По данни на анализаторската компания JATO Dynamics ценовата конкуренция постепенно се превръща във „война за стойност“. Това развитие идва на фона на отслабващите позиции на германските марки в Китай – най-големия автомобилен пазар в света. Според данни на S&P Global Mobility продажбите им там са намалели с близо 25% спрямо 2019 г.

 

На автомобилното изложение в Пекин индустрията подготвя представянето на десетки нови модели, включително вълна от големи и луксозни SUV автомобили, насочени именно към премиум сегмента. Това допълнително засилва конкуренцията.

 

Германските компании вече усещат натиска – Mercedes-Benz, BMW, както и брандове на Volkswagen като Porsche и Audi, отчетоха спад в продажбите си в Китай през първото тримесечие. В същото време китайските производители все по-активно търсят излаз на външни пазари. След насищането на вътрешния пазар те започват да разширяват присъствието си в Европа и други региони. Дори и при въведените мита от ЕС върху китайските електромобили, те остават по-конкурентни ценово от европейските си аналози.

 

Експерти очакват китайските компании да засилят още повече ориентацията си към премиум сегмента – както за да се отличат на вътрешния си пазар, така и за да се подготвят за глобална експанзия.

 

Променят се и самите потребители в Китай. Средната възраст на купувачите на автомобили нараства, а семействата все по-често търсят по-големи и по-луксозни модели. Освен това местните клиенти проявяват силен интерес към технологичните иновации, в които китайските производители вече са лидери.

 

Това личи и от новите модели. Премиум брандът Zeekr на Geely представи SUV модел с дълъг пробег и хибридно задвижване, оборудван с напреднали системи за безопасност и автономни функции – включително възможност автомобилът сам да излезе от тясно паркомясто. Цената му започва от под 53 000 долара – значително по-ниска от сравними модели на Porsche и BMW. Анализатори посочват, че с подобни продукти китайските компании отправят сериозно предизвикателство не само към германските марки, но и към американските гиганти като General Motors, Ford и Stellantis, които традиционно доминират в сегмента на големите и печеливши SUV модели.

 

Само преди пет години подобна ситуация изглеждаше немислима – китайските потребители предпочитаха чуждестранните луксозни марки. Днес обаче местните премиум автомобили печелят все повече доверие, а утвърдените брандове са изправени пред все по-сериозни трудности, особено на китайския пазар. Въпросът остава доколко тази тенденция ще се пренесе и извън Китай. В Европа германските премиум марки все още се възприемат като символ на качество – позиция, която няма да бъде лесно разклатена, но вече е под натиск.

