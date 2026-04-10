Събота, 11 Април 2026, 04:48
Иран съобщи за "нова фаза" в управлението на Ормузкия проток

Редактор: Frognews
Иран обяви, че ще премине към „нова фаза“ в управлението на Ормузкия проток. В изявление, прочетено по държавната телевизия, върховният лидер Моджтаба Хаменей подчерта, че Техеран не търси война, но ще отговори на атаките срещу страната.
 

Президентът на Съединените щати, Доналд Тръмп, пък обвини Иран, че не спазва ангажиментите си и допуска твърде малко кораби през протока, но изрази и оптимизъм за предстоящите преговори в Пакистан.

 

На този фон Израел продължи ударите срещу позиции на „Хизбула“ в Ливан. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че операции ще има и занапред, въпреки дипломатическите усилия. Техеран определя действията като нарушение на примирието, като за 24 часа от началото му, през Ормузкия проток е преминал само един петролен танкер.

