"Освен да индексираме всяка година заплатите на българските чиновници, някой трябва да ги накара и да четат. Този изпит не би трябвало да има нищо общо с нормалния", допълни той.

"Става въпрос за чисто отбиване на номер и заблуждаване на общественото мнение. В другите държави е много сериозно и се работи за превенция. Залагат на санкцията, а в България е точно обратното. В Германия, преди да започне курсът, автошколата влиза в регистъра на общината, където се води регистър на хората, които употребяват алкохол или наркотици и шофират. Когато кандидатът е от този регистър, той не се обучава с общата група", уточни Георгиев за Bulgaria ON AIR.



Според него проблемът започва в детската ясла, когато детето придобива съзнателност и вижда родителите си да нарушават правилата на пътя.

"Положението е неспасяемо. В момента достигаме дъното. Трябва да се тръгне към нови институции, с нови хора и безкомпромисно обучение. Лошият пример трябва да бъде смачкан отвсякъде. В момента един нарушител с алкохол или наркотици, след като си изтърпи наказанието, се явява на психологическо изследване. От 1000 лаборатории може да има 5-10, които да извършват това изследване. Останалите просто пишат удостоверението и му го връчват, водачът отива в КАТ и му връщат свидетелството", коментира Георгиев.



Служители на институции не си поставят колана, насадено е мнението, че законът е за простосмъртните и тези с палката са над закона, категоричен е председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

"Много бързо ще се реши проблемът с резултатите от пробите, ако тези тестове започнат да се извършват в централата на Автомобилна администрация и в КАТ, като бъдат тествани и самите чиновници за алкохол и наркотици, и бъдат оставяни без работа и без заплата за една година, докато не излезе резултатът. Проблемът ще се реши за не повече от седмица. Сега тези ояли се чиновници не се интересуват, че човекът остава без работа, без доходи, не може да си плати училището на детето и да си купи лекарства. Те седят на луксозните столове и се поставят над всички останали", обясни Георгиев.