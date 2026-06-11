През деня се очаква времето да започне с предимно слънчево небе, но следобед бързо ще се развие купесто-дъждовна облачност. На много места, основно в западната и централната част на страната, ще има краткотрайни, но на моменти интензивни валежи, придружени от гръмотевици. В планинските райони се очакват по-съществени количества дъжд, като не са изключени и градушки.

Вятърът ще бъде слаб до умерен, с преобладаваща посока югоизток, като в северозападните райони около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 28° и 33°, за София – около 28°, а по Черноморието – между 22° и 26°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, но следобед се очаква развитие на мощна купесто-дъждовна облачност с интензивни валежи и гръмотевични бури. Най-значителни количества дъжд се прогнозират за Стара планина и Рило-Родопската област. Температурите на 1200 метра ще са около 20°, а на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието времето ще остане по-стабилно и предимно слънчево, с умерен югоизточен вятър. Температурата на морската вода ще е 22°–23°, а вълнението – около 2 бала.

В петък се очаква промяна на времето с нахлуване на по-хладен въздух от северозапад, а по-късно и от североизток в източните райони. По студения фронт ще се увеличи рискът от по-интензивни валежи и гръмотевични бури, като на места количествата дъжд могат да бъдат значителни, особено в източната половина на Северна България и части от Южна България.

Температурите ще се понижат осезаемо и максималните стойности ще се движат между 20° и 25°. През нощта срещу събота и в ранните часове валежите ще продължат главно в Източна България, а в събота постепенно ще отслабват и ще спират, при предимно северозападен вятър до умерен.