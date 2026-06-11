От Главната инспекция по труда подчертават, че при високи температури основната цел е намаляване на риска от прегряване. Това може да се постигне чрез промяна на работния график, ограничаване на дейностите в най-горещите часове на деня, въвеждане на по-чести почивки и осигуряване на климатизирани помещения за възстановяване. При работа на открито или закрито се препоръчва също реорганизация на задачите според условията.

При неблагоприятни външни условия като силен вятър, проливни дъждове или гръмотевични бури се препоръчва прекратяване на работата на открито, за да се избегнат инциденти.

За закритите работни помещения също има изисквания – трябва да се поддържа температура, съобразена с характера на труда, като обичайно тя е между 18 и 25 градуса. Максимално допустимата граница е до 28 градуса, а при изключителни климатични условия може да се допуска отклонение, но не повече от 33 градуса.

От инспекцията напомнят, че при липса на безопасни условия работниците имат право да подават сигнали до контролните органи, включително на телефон 0700 17 670. През 2026 г. вече са постъпили около 50 подобни сигнала, свързани с работа при високи температури.