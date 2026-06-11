Проектът за дигитализация, наречен „Leonardotheka 2.0“, е осъществен от изследователи в музея „Галилео“ във Флоренция, в сътрудничество с Кралския колекционен тръст, библиотеката „Амброзиана“ в Милано и библиотеката „Леонардо“ във Винчи, Тоскана. Части от бележките на Леонардо са били разделени – понякога изрязани точно по средата на страницата – преди няколко века и разпръснати между различни институции, съобщава списание „Смитсониън“ .

Като използва инструмента Leonardotheka 2.0 – който сравнява материала на страниците, свойствата, водните знаци и размерите на дигитализирани, различни документи – изследователите успяха да реконструират 50 уникални страници от разнородното творчество на Леонардо.



Сред най-забележителните от отново съединените страници е рисунка на кон, съчетана със скица на воин и механични устройства. Учените смятат, че това може да е била последната скица на Леонардо за амбициозен проект, който никога не е реализиран: конният паметник на Франческо Сфорца, известен още като „Конят на Леонардо“.

Друга реставрирана страница свързваше дизайна на машина за изработване на игли с отрязан фрагмент. На обратната страна на този отрязан фрагмент бяха изобразени два извиващи се дракона.

„Leonardotheka 2.0 предлага на учени от цял ​​свят безпрецедентни възможности да изследват огромното и безценно богатство от информация, съдържаща се в ръкописите на Леонардо да Винчи“, каза в изявление Паоло Галуци, бивш директор на музея „Галилео“ и създател на Leonardotheka. „Този ​​иновативен инструмент бележи началото на нова и многообещаваща ера в изследването на художественото, научното и литературното наследство на гения от Винчи.“

Изобретенията и проектите на Леонардо да Винчи



През последните десетилетия от живота си Леонардо съхранявал в един голям том непрекъснато нарастващата си колекция от изобретения и инженерни проекти – включително планове за известната си летяща машина, клавесин-виола, винта на Архимед и вечното колело.

Но след смъртта му през 1519 г. това единствено произведение е разделено тематично: едната част е посветена на техническите науки, а другата - на теоретичното изкуство. Виновникът е италианският скулптор Помпео Леони.

Зетят на Леони по-късно продава голямата научна колекция на граф Галеацо Арконати, който я дарява на Венеранда

Библиотека Амброзиана през 1637 г. Тя е наречена Кодекс Атлантикус. Колекцията от по-художествени произведения се озовава в Кралската колекция в Англия около 1670 г., вероятно като подарък за крал Чарлз II.

Проектът „Леонардотека“ е решил проблема



Проектът „Леонардотека“, стартиран през 2017 г., коригира дигитално това, което Музеят „Галилео“ нарича „катастрофалната намеса“ на Леони.

„Моделът „Леонардотека“ създава силен прецедент за това как културните институции могат и трябва да поддържат интелектуален контрол върху своите дигитални проекти, като устояват на изкушението да делегират тази отговорност на търговски платформи“, казва Роберто Ферари, изпълнителен директор на музея „Галилео“.

В ерата на бързо развиващия се изкуствен интелект, този проект ни напомня, че истинската стойност на дигиталните хуманитарни науки се крие в готовността на академичните институции да поемат пряка отговорност за оформянето на инструментите, с които изследваме и разбираме нашето споделено наследство, добави той.