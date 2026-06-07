По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ в участъка от 218-и до 229-и км платното в посока Бургас е затворено за ремонт на настилката, а движението се осъществява двупосочно в платното за София. Временната организация на трафика ще остане в сила до края на юни.

Задръстванията в района са започнали още в сутрешните часове, а по информация на очевидци, лека катастрофа преди обед допълнително е усложнила обстановката.

Водачи съобщават и за затруднено движение около 285-и км в посока София, където също се извършват ремонтни дейности.