Реклама / Ads
Вторник, 21 Април 2026, 20:59
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 596 | НОВИНИ

Китай е инвестирал над 7,2 млрд. евро в Сърбия. Но колко дължи Белград на Пекин?

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Китайските инвестиции в сръбската икономика вече надхвърлят 7,2 милиарда евро, съобщи вицепремиерът и министър на икономиката на Сърбия Адриана Месарович по време на бизнес форум в китайския град Фошан, цитирана от БТА. По думите ѝ Китай е един от най-важните икономически партньори на Сърбия и вторият по големина инвеститор в страната.
 

Значимостта на това партньорство се вижда и от факта, че пет от десетте най-големи сръбски износители са компании с китайско участие, което превръща двустранните връзки в ключов двигател на индустриалното и експортното развитие.

 

Китайските инвестиции обхващат широк спектър от стратегически отрасли – металургия, минно дело, автомобилна индустрия, енергетика и високотехнологични сектори. Така Сърбия се позиционира като част от глобалните производствени и търговски вериги. Месарович откроява и потенциала на преработвателния сектор, който вече изнася продукти като вино, ракия, мед и сушени плодове.

 

Допълнителен стимул за икономическите отношения дава споразумението за свободна търговия между Сърбия и Китай, което поставя страната сред малкото европейски държави с пряк достъп до китайския пазар. Очаква се до 2028 г. митата върху голям брой стоки да бъдат напълно премахнати, което ще улесни сръбския износ.

 

В рамките на визитата си Месарович е провела срещи с представители на китайски компании в области като соларни технологии, сателитни данни и електрическа мобилност, като са обсъждани нови инвестиции в Сърбия. Тя подчертава, че страната активно работи за привличане на допълнителен капитал и за засилване на присъствието на своите продукти на китайския пазар.

 

Според нея партньорството между двете държави вече надхвърля традиционното икономическо сътрудничество и се развива като модел на дългосрочно стратегическо взаимодействие и индустриална интеграция.

 

Белград изплаща над 10 кредита към Пекин

 

В същото време доклад на Управлението за публичния дълг, цитиран от БГНЕС, показва, че Сърбия е натрупала значителни задължения към Китай – 11% от външния ѝ дълг е към китайската Експортно-импортна банка. Страната изплаща над десет китайски кредита на обща стойност около 2,8 млрд. евро, основно за инфраструктурни проекти, като реалната експозиция вероятно е по-голяма заради допълнително финансиране от Банката на Китай.

 

Сръбските власти не разкриват пълния размер на дълга към китайски институции, тъй като го определят като поверителна информация. Въпреки това наличните данни показват, че задълженията към китайски кредитори надхвърлят тези към някои европейски банки.

 

Китайското финансиране се използва за ключови инфраструктурни обекти – пътища, железници, енергетика и комунални системи. Част от проектите се изпълняват без обществени поръчки, на база междудържавни споразумения от 2009 г., което поражда критики за липса на прозрачност.

 

Сред най-обсъжданите случаи е модернизацията на железопътната линия в Северна Сърбия, реализирана от китайски компании и финансирана с кредит, който ще се изплаща до 2039 г. Проектът е свързан и с разследвания след инциденти, включително срутването на конструкция на жп гара в Нови Сад през 2024 г.

 

Според експерти Сърбия предпочита китайските кредити заради по-бързото им одобрение, по-гъвкавите условия и липсата на политически изисквания, каквито поставят европейските финансови институции. В замяна Пекин настоява за политическа подкрепа, включително позицията за „един Китай“.

 

Китайските заеми често се определят като малко по-скъпи от европейските, но по-лесни за усвояване и изпълнение. Това позволява на сръбските власти бързо да реализират инфраструктурни проекти с политически ефект.

 

Критиците на тази политика посочват, че моделът на сътрудничество между Сърбия и Китай се характеризира с ограничен обществен контрол, директно договаряне и заобикаляне на стандартните търгове, което създава т.нар. „черни дупки“ в управлението на големи инфраструктурни проекти.

 

Въпреки критиките обаче Белград продължава да задълбочава връзките с Пекин, а китайското присъствие се разглежда като ключов фактор за бързо развитие на инфраструктурата и икономиката на страната.

f Сподели t Tweet Автор: Иван Гайдаров Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Curiosity откри животворни елементи на Марс. Учените се чудят откъде са 2| 457 | Curiosity откри животворни елементи на Марс. Учените се чудят откъде са 2:50 ч. българско време: Примирието изтича, а Белият дом не смята да го продължава 0| 696 | 2:50 ч. българско време: Примирието изтича, а Белият дом не смята да го продължава Украйна е готова да възстанови доставките по петролопровода „Дружба“ 0| 725 | Украйна е готова да възстанови доставките по петролопровода „Дружба“

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 23| 14363 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 8696 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 20| 8001 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7544 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 7407 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6986 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 51| 6315 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 6164 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 