Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров

Генерал от пехотата Рачо Петров Редактор: Frognews
От Освобождението през 1878 г. до днес, петима военни генерали са били начело на българското правителство. Сега Румен Радев ще стане шестият генерал, който ще заеме този пост.
 

Първият е Казимир Ернрот, който е генерал-лейтенант от Руската императорска армия, но всъщност е финландец. Участва в Руско-турската война и след създаването на Княжество България първо е военен министър, а след това и министър-председател за кратко през 1881 г.



Вторият ни премиер, който е военен генерал, отново не е българин. Руснакът Леонид Соболев служи в генералния щаб на руската армия до 1882 година, когато е натоварен със задачата да подкрепи Режима на пълномощията в Княжество България. На 23 юни същата година е назначен от княз Александър Батенберг за министър-председател и министър на вътрешните работи в правителство, съставено от руски офицери, чиновници и деятели на Консервативната партия. Води политика за трайно икономическо, политическо и военно обвързване на България с Русия.

 

Рачо Петров Стоянов е първият българин, който е офицер (генерал от пехотата) и заема поста на министър-председател. И то два пъти.

 

На 21 януари 1935 година Централното управление на Военния съюз разглежда дейността на правителството и е взето решение част от политическите лица в кабинета, главно от "Звено", да бъдат заменени с военни. На следващия ден Кимон Георгиев подава оставката на правителството и е назначен нов кабинет начело с Пенчо Златев. Кабинетът е първият от т.нар. преходни кабинети. Задачата им е концентриране на цялата политическа власт в ръцете на цар Борис III и неговото обкръжение.

 

Последният генерал в управлението на страната беше Стефан Янев, който в периода 12 май 2021 г. - 13 декември 2021 г. е служебен министър-председател начело на две правителства.

 

 

