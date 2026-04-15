Бегоня Гомес, съпругата на испанския министър-председател Педро Санчес, беше обвинена в присвояване, търговия с влияние, корупция в бизнес отношенията и неправомерно използване на средства след приключване на двегодишно разследване от съдия в Мадрид.

55-годишната Гомес е обвинена, че е използвала влиянието си като съпруга на премиера социалист, за да осигури и управлява пост в мадридския университет „Комплутенсе“, както и че е използвала публични ресурси и лични връзки за прокарване на лични интереси.

Съдия Хуан Карлос Пейнадо повдигна обвинения и на личната асистентка на Гомес, Кристина Алварес, както и на бизнесмена Хуан Карлос Барабес. Всички обвиняеми отричат да са извършили нарушение.

Разследването срещу Гомес започна след жалба от „Manos Limpias“ („Чисти ръце“) – самопровъзгласил се синдикат с крайнодесни връзки, известен с използването на съда срещу лица, които смята за заплаха за испанските демократични интереси.

Санчес многократно отхвърли случая срещу съпругата си като неоснователно и политически мотивирано очерняне. Премиерът обвини политическите си и медийни опоненти в преследване на семейството му и открито постави под въпрос безпристрастността на някои членове на съдебната система.

В своето решение от 39 страници Пейнадо предполага, че „определени публични решения в полза на (университетската катедра), които биха могли да бъдат получени чрез уникално използване на нейната позиция и връзки, са били взети, откакто съпругът на Гомес е станал генерален секретар на Испанската социалистическа работническа партия и преди всичко, откакто е станал министър-председател“. Съдията също така заяви, че има доказателства за поведение в двореца „Монклоа“ (официалната резиденция на премиера), което „изглежда по-присъщо на абсолютистки режими и което, за щастие, е било забравено в нашата държава през годините“.

Премиерът, който миналата година заяви, че „няма съмнение, че има съдии, които правят политика, и политици, които се опитват да раздават правосъдие“, изрази увереност, че справедливостта ще възтържествува и съпругата му ще бъде оневинена. „Това, което искам от съдебната система, е да раздава правосъдие“, каза Санчес по време на посещение в Китай във вторник. „Тъй като съм убеден, че времето ще постави всичко и всеки на мястото му, нямам какво повече да кажа.“

Пейнадо, на когото му предстои задължително пенсиониране през септември, даде на страните по делото пет дни за отговор. След това съдът ще реши дали Гомес ще бъде изправена пред съд със съдебни заседатели.

Решението за официалното обвинение идва в труден момент за Санчес, тъй като по-малкият му брат, Давид, трябва да бъде съден следващия месец по обвинения в търговия с влияние. Според друга жалба на „Manos Limpias“, Давид Санчес е получил специално създадена за него длъжност от водения от социалистите съвет в град Бадахос през 2017 г. Той отрича обвиненията.

Междувременно две висши фигури от бившето правителство на Санчес също са подсъдими за корупция. Бившата дясна ръка на премиера и бивш министър на транспорта Хосе Луис Абалос е обвинен в получаване на подкупи при обществени поръчки за санитарно оборудване по време на ковид пандемията.