Вотът, внесен под заглавието „Спрете „Плана Боложан“ за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи“, е подкрепен от 253 парламентаристи. Това е с 20 гласа повече от необходимия минимум от 233, което прави приемането му почти сигурно.

Документът бе внесен миналата седмица от Социалдемократическата партия, крайнодесния Алианс за обединение на румънците и парламентарната група „МИР – Румъния на първо място“.

Политическата нестабилност настъпи в края на април, когато Социалдемократическата партия оттегли подкрепата си и напусна управляващата коалиция, лишавайки кабинета от парламентарно мнозинство. Въпреки че процедурата предвижда вотът да бъде таен и да се извърши с топчета, представители на социалдемократите и опозиционните формации вече обявиха намерението си да гласуват явно.

Кабинетът на Илие Боложан встъпи в длъжност през юни миналата година като широка проевропейска коалиция. Тя бе сформирана от Социалдемократическата партия, Национално-либералната партия, „Съюз за спасение на Румъния“ и Демократичния съюз на унгарците с цел да балансира политическото влияние на суверенистките партии, които заеха близо една трета от местата в парламента след изборите през 2024 г. Днешното гласуване поставя край на този политически формат и отваря вратата към дълбока правителствена криза в северната ни съседка.