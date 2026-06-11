"Темата е футбол. Всеки се променя с времето. Наблюдавал съм всичко в българския футбол. Днес започва и Световното първенство. Пак ще гледаме и анализираме", добави той.

"Аз не съм много по приказките. Не очаквайте да говорим за моето възстановяване. За мен се грижат отлични специалисти - в Германия и България, и им имам доверие. Няма мърдане, следвам всичко", каза още Ел Голеадор.

"Има малки детайли по моя екип, като скоро ще стане ясно всичко в сайта на клуба. Ще имам помощници, анализатори и т.н", добави Пенев.

"Собствениците на клуба се интересуват от футбол. Те поискаха треньора Любослав Пенев и така стана контактът. Говорим от доста време, приятелски също - и станаха нещата. Има договори и започваме да работим. Имаме много добър синхрон, което ме радва. Мислим в една посока", заяви легендата.

"Винаги си поставям големи цели. След няколко дни започваме подготовка. Целите пред мен са много високи, аз съм много взискателен. Няколко от момчетата са работили с мен. Другите ще усетят какво искам от тях. Желая по-добри резултати от миналия сезон", каза Ел Голеадор.

"Баща ми и чичо ми са тръгнали от Локомотив. Тази връзка от днес се подновява. Дано имаме полезни резултати", припомни Пенев.

"Радвам се, че разговорите преминаха много успешно. Аз имах спортно-технически претенции. Важно е да има баланс. А такъв има. Това е предпоставка за отлични резултати. Предстои ни подготовка, след това мачове. Мислех, че първенството ще започне по-късно, но за мен лично започва рано. Трябваше да е след 1 август, а в средата на юли ще са големи жеги. Аз обаче не взимам решенията", каза той.

"От понеделник започваме подготовка. В сряда пътуваме за Банско. Там имаме 3 контроли. След това ще имаме и четвърти мач, представяне на отбора на нашия стадион. В движение ще има неща, които ще променяме. Изисква се просто професионализъм и да печелим точки", добави Любо.