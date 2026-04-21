Лов на вещици: Големи руски компании помагат на Кремъл да следи руснаците в интернет

Лов на вещици: Големи руски компании помагат на Кремъл да следи руснаците в интернет
Източник: БГНЕС
Десетки милиони руснаци използват VPN, за да имат достъп до глобалната мрежа. Броят им рязко нараства след началото на пълномащабната инвазия в Украйна, когато Кремъл въведе забрани върху платформи като Facebook и Instagram. Сега властите предприемат още по-активни мерки за проследяване на тези потребители, които могат да бъдат изложени на риск от наказателни преследвания, посочват изследователите.
 

Анализът обхваща 30 популярни руски приложения, включително на T-Bank, Сбербанк, търсачката Yandex и социалната мрежа VKontakte. Според данните 22 от тях активно засичат дали потребителят използва VPN или има инсталиран такъв на устройството си, като в много случаи тази информация се съхранява на сървъри, до които могат да имат достъп и службите за сигурност.

 

„Нивото на намеса в устройството може да бъде много високо“, коментират от RKS Global пред изданието. „Всяко Android приложение, разработено от руски компании за руския пазар, потенциално може да извършва наблюдение.“

 

Основателят на VPN услугата с отворен код Amnezia – Мазай Банзаев – посочва, че има съществена разлика между това дадено приложение да засича VPN при посещение на сайт и това да сканира телефона на потребителя постоянно, дори когато не се използва интернет активно. За милиони руснаци това означава все по-ограничен достъп до външния свят и нарастващ риск. Използването на VPN не е официално забранено в Русия, като дори държавни институции и бизнеси продължават да разчитат на такива услуги.

 

Въпреки това действията около тях постепенно се криминализират. През тази година руските съдилища започнаха да приемат използването на VPN като утежняващо вината обстоятелство при наказателни дела.

 

През последната година властите постепенно засилват контрола върху достъпа до глобалния интернет. Процесът започна с прекъсвания на мобилни мрежи в различни региони, които по-късно достигнаха и големи градове като Москва и Санкт Петербург. Някои граждани дори започнаха да използват хартиени карти и пейджъри, за да се ориентират и комуникират.

 

От март насам се наблюдава и блокиране на Telegram – приложение, което е ключово за комуникацията и ежедневието на много руснаци. Паралелно с това властите насърчават използването на държавно контролирано „суперприложение“ Max, което според анализатори разполага с широки възможности за наблюдение.

 

За разлика от държави като Иран, Русия не може лесно да наложи пълно прекъсване на интернет заради специфичната структура на мрежата си. Затова Кремъл използва поетапен и индиректен подход, като обосновава ограниченията например с необходимостта от защита срещу украински дронове.

 

Според RKS Global новата система за събиране на данни и наблюдение чрез приложения бележи преход от пасивна към активна цензура, при която все по-малко аспекти от личния живот на гражданите остават извън обсега на властите.

 

„Дигиталната цензура в Русия достига ново ниво“, заключават от организацията.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Curiosity откри животворни елементи на Марс. Учените се чудят откъде са 2| 457 | Curiosity откри животворни елементи на Марс. Учените се чудят откъде са Китай е инвестирал над 7,2 млрд. евро в Сърбия. Но колко дължи Белград на Пекин? 1| 597 | Китай е инвестирал над 7,2 млрд. евро в Сърбия. Но колко дължи Белград на Пекин? 2:50 ч. българско време: Примирието изтича, а Белият дом не смята да го продължава 0| 696 | 2:50 ч. българско време: Примирието изтича, а Белият дом не смята да го продължава

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 23| 14363 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 8696 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 20| 8001 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7544 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 7407 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6986 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 51| 6315 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 6164 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
