Анализът обхваща 30 популярни руски приложения, включително на T-Bank, Сбербанк, търсачката Yandex и социалната мрежа VKontakte. Според данните 22 от тях активно засичат дали потребителят използва VPN или има инсталиран такъв на устройството си, като в много случаи тази информация се съхранява на сървъри, до които могат да имат достъп и службите за сигурност.

„Нивото на намеса в устройството може да бъде много високо“, коментират от RKS Global пред изданието. „Всяко Android приложение, разработено от руски компании за руския пазар, потенциално може да извършва наблюдение.“

Основателят на VPN услугата с отворен код Amnezia – Мазай Банзаев – посочва, че има съществена разлика между това дадено приложение да засича VPN при посещение на сайт и това да сканира телефона на потребителя постоянно, дори когато не се използва интернет активно. За милиони руснаци това означава все по-ограничен достъп до външния свят и нарастващ риск. Използването на VPN не е официално забранено в Русия, като дори държавни институции и бизнеси продължават да разчитат на такива услуги.

Въпреки това действията около тях постепенно се криминализират. През тази година руските съдилища започнаха да приемат използването на VPN като утежняващо вината обстоятелство при наказателни дела.

През последната година властите постепенно засилват контрола върху достъпа до глобалния интернет. Процесът започна с прекъсвания на мобилни мрежи в различни региони, които по-късно достигнаха и големи градове като Москва и Санкт Петербург. Някои граждани дори започнаха да използват хартиени карти и пейджъри, за да се ориентират и комуникират.

От март насам се наблюдава и блокиране на Telegram – приложение, което е ключово за комуникацията и ежедневието на много руснаци. Паралелно с това властите насърчават използването на държавно контролирано „суперприложение“ Max, което според анализатори разполага с широки възможности за наблюдение.

За разлика от държави като Иран, Русия не може лесно да наложи пълно прекъсване на интернет заради специфичната структура на мрежата си. Затова Кремъл използва поетапен и индиректен подход, като обосновава ограниченията например с необходимостта от защита срещу украински дронове.

Според RKS Global новата система за събиране на данни и наблюдение чрез приложения бележи преход от пасивна към активна цензура, при която все по-малко аспекти от личния живот на гражданите остават извън обсега на властите.

„Дигиталната цензура в Русия достига ново ниво“, заключават от организацията.