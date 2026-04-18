Николай Младенов: Преговорите за Газа навлизат в решителна фаза

Сред основните теми са управлението на анклава, доставките на хуманитарна помощ, възстановяването на разрушената инфраструктура и изтеглянето на израелските сили. Паралелно, се обсъждат мерки за избягване на вътрешни конфликти и гарантиране на стабилност в региона.

По информация на CNN САЩ и Хамас вече са провели преки разговори за следващия етап от примирието, постигнато с посредничеството на Египет и Катар. Ролята на Кайро остава ключова заради контактите му с всички страни в конфликта.

“Основно предизвикателство остава тежката хуманитарна ситуация - недостиг на храна и лекарства, разрушена здравна система и липса на условия за нормален живот. Крайната цел остава стабилизиране на Газа и обединяването ѝ с останалите палестински територии под управлението на Палестинската власт”, смята Младенов.