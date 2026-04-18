Николай Младенов: Преговорите за Газа навлизат в решителна фаза

Редактор: Frognews
Разговорите в Кайро за изпълнението на мирния план на Доналд Тръмп за Ивицата Газа навлизат в решителен етап. Това заяви върховният представител за Газа Николай Младенов, цитиран от онлайн изданието на списание „Иджипт тудей“. Дипломатът подчерта, че се водят „чувствителни“ преговори по ключови въпроси.
 

Сред основните теми са управлението на анклава, доставките на хуманитарна помощ, възстановяването на разрушената инфраструктура и изтеглянето на израелските сили. Паралелно, се обсъждат мерки за избягване на вътрешни конфликти и гарантиране на стабилност в региона.

 

По информация на CNN САЩ и Хамас вече са провели преки разговори за следващия етап от примирието, постигнато с посредничеството на Египет и Катар. Ролята на Кайро остава ключова заради контактите му с всички страни в конфликта.

 

“Основно предизвикателство остава тежката хуманитарна ситуация - недостиг на храна и лекарства, разрушена здравна система и липса на условия за нормален живот. Крайната цел остава стабилизиране на Газа и обединяването ѝ с останалите палестински територии под управлението на Палестинската власт”, смята Младенов.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Хиляди на протест в Загреб за по-високи заплати и пенсии 1| 1047 | Хиляди на протест в Загреб за по-високи заплати и пенсии Китайски учени са създали материал, който преобразува светлината в електричество 0| 1529 | Китайски учени са създали материал, който преобразува светлината в електричество Никола Цолов: Шансовете ми за Формула 1 са големи 2| 1206 | Никола Цолов: Шансовете ми за Формула 1 са големи

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 35| 9945 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 13| 6345 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 10| 5469 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатила 130 милиарда долара заради санкциите 4| 4637 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатила 130 милиарда долара заради санкциите
Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа 11| 4410 | Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 4127 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Хората с глас за малките партии не са статистика 32| 4113 | Хората с глас за малките партии не са статистика
Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната 16| 3520 | Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната
