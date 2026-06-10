В рамките на последните три месеца това е второ увеличение. Предишното се случи през март, а дотогава билетът струваше 7,56 евро. Това означава, че за по-малко от три месеца цената е скочила от 7,56 на 11 евро – с 3,44 евро, или 45 процента. съобщава Нова телевизия.

Георги Панчов работи като регионален мениджър в столична компания. Затова редовно пътува от Пловдив до столицата с автобус. От седмица обаче придвижването му струва по-скъпо заради увеличение на цената на билета.

„Не е нормално. Услугата е абсолютно същата. Автобусът не се е променил. Времето за пътуване не се е променило. Реално няма нищо променено, освен цената на горивото“, казва Георги Панчов.

В неговия случай работодателят поема пътните му разходи. Но той признава, че ако човек сам трябва да ги плаща, ще бъде принуден да напусне.

„Ако трябва да пътувам всяка седмица и да си покривам разходите от собствения си джоб, това вече ще стане непосилно“, казва Панчов.

„Изобщо не е приятно всеки месец цените да се вдигат все повече и повече. Да, студент съм в София вече четвърта година. Предполагам, че се опитват да оправдаят разходи, но пътниците нямаме вина за това“, казва студент.

„Много е. Особено за възрастните хора. Не може 1 лев да стане 1 евро. Предполагам, че по същия начин и превозвачите го правят“, коментира пътничка.

Една от причините за увеличението на билетите са покачващите се цени на дизеловото гориво, обяснява Петко Ангелов. Неговата фирма е един от превозвачите, които изпълняват курсовете до София.

„За нас не е само цената на горивото. Имаме увеличение на заплатите на шофьорите, които карат автобусите, а освен това са се увеличили и амортизационните разходи. Например, един варел масло – ако е струвал 1 000 евро, в момента цената му е с 30–40% по-висока. Давам ви само пример с консумативите. Всички доставчици и сервизи са вдигнали цените с около 30–40 процента. За да вървят автобусите и да се работи, те трябва да бъдат ремонтирани. Направили сме нова онлайн платформа. Цената на билета е 11 евро, като в нея се включва и избор на място. Освен това пуснахме пет нови автобуса, закупени директно от завода, на стойност 2 милиона евро“, обяснява Петко Ангелов.

Той обясни и защо в рамките на три месеца цената на билета е скочила с 45 процента.

„Да, наистина за втори път вдигаме цената, но очаквахме да получим някаква компенсация от държавата или друга помощ и затова изчаквахме. В момента обаче това не се случва“, казва Петко Ангелов.

Превозвачите призоваха за субсидиране от страна на държавата, тъй като браншът е в тежка ситуация. По думите им малки и средни компании вече са пред фалит. Те поискаха и среща с редовното правителство.

„Поискали сме среща с министър-председателя. Ако такава среща не се състои, на 15 юни, понеделник, ще има протест. При служебното правителство проведохме разговори и ни беше обещано да получим компенсации за горивото. Предложихме няколко варианта, включително разсрочване на лизинговите вноски. Целият бранш в момента е в много тежко положение“, заявява Петко Ангелов.