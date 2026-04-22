Облачна и дъждовна сряда
Днес времето ще бъде предимно облачно, като на места се очакват валежи от дъжд, съобщават от НИМХ. По-силни и придружени с гръмотевици ще бъдат преваляванията в крайните южни и североизточни райони. Ще духа слаб до умерен вятър от север, а в Източна България – от изток. Максималните температури ще се задържат сравнително ниски – между 10 и 15 градуса.
В планините също ще бъде облачно с краткотрайни, на места интензивни валежи и гръмотевици. Над 1200–1400 метра дъждът ще преминава в сняг. Вятърът там ще бъде умерен до силен от север, а по високите части – от северозапад. Температурите ще достигат около 4 градуса на 1200 м и около минус 1 градус на 2000 м.
По Черноморието облачността ще остане значителна, като валежи се очакват главно по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 13 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението ще бъде около 2 бала.
Атмосферното налягане е малко под средното за месеца, но ще започне да се повишава.
