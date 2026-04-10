Облачно, температури 10°-15°

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, а под 1000 метра – от дъжд. Вятърът ще бъде умерен до силен. Температурите ще са около 3° на 1200 метра и около минус 4° на 2000 метра.

По Черноморието също ще е облачно с валежи от дъжд и умерен вятър. Температурите ще достигат 10°–13°, а морската вода ще е около 9°–10°.



В събота облачността ще се задържи значителна. На отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има валежи. Температурите ще останат по-ниски от обичайните за сезона.



В неделя и на Светли понеделник времето ще се стабилизира. Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време.

Облачността ще се увеличава временно над източните и планинските райони, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне, а температурите ще се повишат, като максималните ще достигнат между 15° и 20°.

Още във вторник вятърът от югоизток ще се усили, а облачността ще започне да се увеличава. До края на деня в югозападните райони ще започнат валежи от дъжд.

В сряда ще преобладава облачно време с превалявания на много места. Температурите ще се понижат слабо.