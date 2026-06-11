Разследването на турските власти започва още през октомври миналата година и обхваща серия от проверки и тестове на популярни лица от киното и музиката. По данни на властите общо 189 от тестваните са дали положителни проби за употреба на наркотични вещества.

Сред вече известните случаи са редица актьори, певци и продуценти, включително Онур Туна, Фейза Дживелек, рапърът Block 3 и певецът Мабел Матиз, както и други популярни имена от турската сцена. В хода на операцията са били проверени десетки знаменитости, а разследването продължава, като турските власти не изключват нови арести и допълнителни действия в следващите дни.