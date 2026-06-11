Разследването на турските власти започва още през октомври миналата година и обхваща серия от проверки и тестове на популярни лица от киното и музиката. По данни на властите общо 189 от тестваните са дали положителни проби за употреба на наркотични вещества.
Сред вече известните случаи са редица актьори, певци и продуценти, включително Онур Туна, Фейза Дживелек, рапърът Block 3 и певецът Мабел Матиз, както и други популярни имена от турската сцена. В хода на операцията са били проверени десетки знаменитости, а разследването продължава, като турските власти не изключват нови арести и допълнителни действия в следващите дни.
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Коментари 2
И рапърът Паф-Паф, актрисата Боцкарка и режисьорът Шмъркан били задържани...
Турски сериали не гледам, но от година си пускам един стар укро сериал "Слуга на народа" с главен изпълнител един силно зависим кокаинов артист. Харесва ми, става! Дано не го опандизят, ако посети Турция, заради наркозависимостта му!
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