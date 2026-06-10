"Предстоят им множество операции и изключително тежък възстановителен период. Положението е много сериозно. Травмите се изразяват в множество счупвания по цялото тяло. Тежестта на нараняванията зависи най-вече от мястото, на което са се намирали в автобуса, но последствията за всички са много сериозни.", посочи Акалиев.

"Заплахите идват чрез TikTok, други социални мрежи и телефонни разговори. Разполагаме и с информация, че са извършвани посещения на място в домовете на близки на ранените, които все още се намират в болница. За съжаление, хората са силно притеснени. Помолили са ни засега да не разкриваме самоличността им публично, защото се страхуват. Но ние вече сме предприели необходимите действия", категоричен е адвокатът.

Акалиев изтъкна, че категоричното му становище е, че потърпевшите трябва да потърсят правата си. "А посланията към тях в заплахите са, че това няма смисъл, че е безсмислено и че нищо особено не се е случило. Което категорично не е истина. Вече сме предприели действия и сме използвали всички законови механизми, които могат да бъдат приложени в тази ситуация. Подали сме сигнали", заяви той.



Адвокатът обясни, че единият от обвиняемите за тежката катастрофа - Траян Филипов, е в болница и мярката му е „задържане под стража“. След изписването му от лечебното заведение тя ще продължи да се изпълнява. По отношение на другия обвиняем - Васил Филипов, който е управлявал автомобила, врязал се в автобуса, няма мярка за неотклонение, тъй като не е бил в състояние да присъства на съдебното заседание.

"Той също е пострадал и лечението му продължава. Смятаме, че най-добрият вариант е след подобряване на здравословното му състояние отново да бъде поискано налагането на мярка „задържане под стража“. Имаме притеснения, че ако не бъде задържан, съществува опасност да повлияе на свидетели.", заяви адвокат Акалиев.