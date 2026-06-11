„В не много далечно бъдеще ще вземем остров Харг и други точки от петролната инфраструктура и ще поемем пълен контрол над техните пазари на петрол и газ“, заяви американският президент.
Изявлението идва след нова размяна на удари между САЩ и Иран и на фона на затруднените преговори между двете страни.
Защо остров Харг е толкова важен
Остров Харг, разположен в Персийския залив, е сред най-важните стратегически обекти за иранската икономика. През него преминава около 90% от износа на суров петрол на страната.
На острова се намират големи терминали за товарене на петрол, складови съоръжения и инфраструктура за обслужване на танкери. Заради ключовата му роля Харг от десетилетия е смятан за една от най-уязвимите точки в случай на военна ескалация в региона.
Евентуален удар или блокиране на острова би засегнал сериозно способността на Иран да изнася петрол и да генерира приходи за бюджета си.
Нова ескалация
Тръмп твърди, че голяма част от военните способности на Иран вече са унищожени, включително елементи от военновъздушните сили, противовъздушната отбрана и радарните системи на страната.
Изказването му бележи поредна ескалация в напрежението между Вашингтон и Техеран. Засега няма официална реакция от иранските власти на заплахата за остров Харг.
През последните дни САЩ и Иран си разменят удари, докато усилията за постигане на ново споразумение между двете страни остават без резултат.
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Коментари 1
Там всичко е правено от японци и е вкопано в земата . Голяма част от товареното става на самотек с минимална скорост 25 000 бар.на час . няма да е лесно, те и Ирак се опитаха да го унищожът във предишната война , но не стана въпреки че летците им бяха францизи .
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