„В не много далечно бъдеще ще вземем остров Харг и други точки от петролната инфраструктура и ще поемем пълен контрол над техните пазари на петрол и газ“, заяви американският президент.

Изявлението идва след нова размяна на удари между САЩ и Иран и на фона на затруднените преговори между двете страни.

Защо остров Харг е толкова важен



Остров Харг, разположен в Персийския залив, е сред най-важните стратегически обекти за иранската икономика. През него преминава около 90% от износа на суров петрол на страната.

На острова се намират големи терминали за товарене на петрол, складови съоръжения и инфраструктура за обслужване на танкери. Заради ключовата му роля Харг от десетилетия е смятан за една от най-уязвимите точки в случай на военна ескалация в региона.

Евентуален удар или блокиране на острова би засегнал сериозно способността на Иран да изнася петрол и да генерира приходи за бюджета си.

Нова ескалация



Тръмп твърди, че голяма част от военните способности на Иран вече са унищожени, включително елементи от военновъздушните сили, противовъздушната отбрана и радарните системи на страната.

Изказването му бележи поредна ескалация в напрежението между Вашингтон и Техеран. Засега няма официална реакция от иранските власти на заплахата за остров Харг.

През последните дни САЩ и Иран си разменят удари, докато усилията за постигане на ново споразумение между двете страни остават без резултат.