Военните уточниха, че са използвали тренировъчни ракети с намален обсег, които са паднали във водата недалеч от брега.

Подготовка за отблъскване на инвазия



Учението симулира реакция при китайско нахлуване и е било насочено към проверка на способностите за бързо разгръщане и нанасяне на прецизни удари.

В центъра на тренировката са били американските системи HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Те представляват мобилни ракетни установки, монтирани на камиони, които могат бързо да сменят позицията си след изстрелване на ракети, за да избегнат ответен удар.





След получаване на заповед за стрелба установките са заели позиции и са открили огън в рамките на три минути.

„Предвид настоящата заплаха от страна на противника ще продължим обучението с HIMARS с непоколебима решимост да защитим Тайван“, заяви сержант Уан Мин-хуей.

Оръжие, доставено от САЩ



Системите HIMARS са част от стратегията, насърчавана от САЩ, според която Тайван трябва да разчита на по-мобилни и трудно поразими оръжия вместо на ограничен брой скъпи бойни платформи.

Тайванският представител във Вашингтон Александър Юй заяви пред CNN, че армията просто провежда обучение с новопридобитите системи.

„Ние сме остров. Можем да стреляме само на изток или на запад, а те избраха запад“, коментира той.

Растящо напрежение между Пекин и Тайпе



Китай смята Тайван за своя територия и многократно е заявявал, че островът трябва да бъде поставен под контрола на Пекин.

През последните години китайските военни редовно изпращат бойни самолети и кораби около Тайван и провеждат мащабни учения в района.

Съединените щати не признават официално Тайван за независима държава, но са основният доставчик на оръжие за отбраната на острова и се противопоставят на всяка промяна на статута му чрез сила.

През декември Вашингтон обяви намерение да продаде на Тайван още 82 системи HIMARS. Според CNN обаче сделката изглежда е поставена на пауза след срещата между президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин в Пекин миналия месец.