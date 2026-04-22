Как започва всичко



През 2017 г. The New York Times публикува разследване за тайна програма на Пентагона, която се занимава с НЛО. В центъра на историята е бившият разузнавач Луис Елизондо. Той твърди, че е ръководил секретна инициатива, която изследва странни летящи обекти около военни бази.















Към публикацията са добавени и видеа, които по-късно Пентагонът официално разпространява. На тях се виждат обекти, които се движат по необичаен начин. В записите се чуват и изненадани реакции на пилоти от американския флот, които не могат да обяснят какво наблюдават, разказва журналистът Даниел Лавел в The Guardian.



Доклади, изявления и нови твърдения



Темата набира още по-голяма скорост през 2021 г., когато Пентагонът признава, че не може да обясни над 140 подобни случая. Малко преди това бившият президент Барак Обама също заявява, че в небето има явления, които остават необясними.

През 2023 г. бившият разузнавач Дейвид Груш отива още по-далеч. Той твърди пред Конгреса, че правителството съхранява катастрофирали извънземни апарати и „нечовешки биологични материали“. Тези изказвания засилват усещането, че се крие важна информация.



Пътуване в търсене на извънземни



Именно това подтиква Лавел да замине за САЩ и да започне собствено разследване. Той очаква да попадне на източници, които ще му разкрият неоспорими доказателства. Вместо това се сблъсква с мълчание от ключови фигури в т.нар. движение за разсекретяване на информацията за НЛО.

Това го кара да се вгледа по-внимателно в историите на хората, които твърдят, че знаят истината. Постепенно той започва да открива несъответствия и преувеличения.



Какво стои зад „тайните програми“



Разследването показва, че реалната програма на Пентагона не е тази, за която първоначално се говори. Според официалните данни Луис Елизондо не е ръководил описваната инициатива.

Програмата, която наистина съществува, започва след странен случай в ранчо в Юта, известно с паранормални явления. Там разузнавач твърди, че е видял необясним обект. Това води до държавно финансиране на изследвания, които включват не само НЛО, но и истории за духове, мистериозни същества и други аномалии.



Съмнения около „доказателствата“



Много от представяните доказателства се оказват спорни. Снимки на предполагаеми летящи дискове често се обясняват като оптични илюзии. Видеа от военни пилоти също получават по-прозаични обяснения от експерти.

Допълнително съмнения будят и твърденията на самия Елизондо, който в по-късни свои изяви говори за паранормални способности и „психични“ преживявания. Това поставя под въпрос достоверността на неговите разкази.



Защо темата се завръща



Въпреки липсата на убедителни доказателства, интересът към НЛО расте. Според Лавел причината е в по-широкия контекст. Последните години са белязани от кризи и недоверие към институциите, което прави хората по-склонни да приемат необичайни обяснения.

Популярната култура също играе роля. В САЩ темата за извънземните отдавна е част от масовото въображение, подсилено от филми, книги и телевизия.



Има ли извънземни



Научните данни не подкрепят идеята, че извънземни са посещавали Земята. Разстоянията в космоса са огромни, а технологиите, необходими за подобни пътувания, са извън сегашните възможности.















Най-близката потенциално обитаема планета е на повече от четири светлинни години. Дори най-бързите човешки технологии биха се нуждаели от хиляди години, за да я достигнат.



Какво остава



В крайна сметка разследването на Лавел не открива доказателства за извънземни. Вместо това показва колко силно хората искат да вярват в необяснимото и колко лесно подобни идеи се разпространяват, когато идват от авторитетни източници.

И може би най-важният извод е друг – ако няма външна сила, която да ни наблюдава или направлява, тогава отговорността за бъдещето остава изцяло в нашите ръце.