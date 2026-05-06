Петролът поевтинява заради сигнали за напредък в преговорите с Иран

Фючърсите на сорта Brent, основен бенчмарк за Европа, поевтиняха с около 1,2–1,9% до между 107 и 108,5 долара за барел. Американският лек суров петрол също отчете спад от около 1,7–1,8% до приблизително 100,4–100,5 долара за барел, след като ден по-рано загуби близо 4%.

Пазарите реагираха на изявление на Тръмп, че временно се поставя на пауза операцията по военноморски ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток – част от инициативата за извеждане на блокирани съдове от Персийския залив.















Според него решението е свързано с напредък в преговорите за по-широко споразумение с Иран, макар от Техеран да няма официална позиция.

Очакванията за деескалация засилват надеждите за постепенно освобождаване на танкери и възстановяване на част от глобалните доставки. Въпреки това цените остават над 100 долара за барел, тъй като перспективите за траен мир остават несигурни, а нормализирането на търговията ще отнеме време.

В същото време Тръмп подчерта, че военноморските ограничения около иранските пристанища ще останат, което продължава да поддържа напрежението в региона. Именно тези ограничения и прекъснатите доставки изтласкаха цените до най-високите им нива от март 2022 г. през последните дни.

Допълнителен фактор за пазара са и данните от Американски петролен институт, които показват спад на запасите в САЩ за трета поредна седмица – суровият петрол е намалял с 8,1 млн. барела, бензинът с 6,1 млн., а дестилатите с 4,6 млн. барела за седмицата до 1 май.