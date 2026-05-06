Петролът поевтинява заради сигнали за напредък в преговорите с Иран

Цените на петрола се понижиха за втори пореден ден на фона на нарастващи очаквания за частично възстановяване на доставките от Близкия изток, след сигнали от президента на САЩ Доналд Тръмп за възможен напредък към споразумение с Иран.
 

Фючърсите на сорта Brent, основен бенчмарк за Европа, поевтиняха с около 1,2–1,9% до между 107 и 108,5 долара за барел. Американският лек суров петрол също отчете спад от около 1,7–1,8% до приблизително 100,4–100,5 долара за барел, след като ден по-рано загуби близо 4%.

 

Пазарите реагираха на изявление на Тръмп, че временно се поставя на пауза операцията по военноморски ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток – част от инициативата за извеждане на блокирани съдове от Персийския залив.







Според него решението е свързано с напредък в преговорите за по-широко споразумение с Иран, макар от Техеран да няма официална позиция.

 

Очакванията за деескалация засилват надеждите за постепенно освобождаване на танкери и възстановяване на част от глобалните доставки. Въпреки това цените остават над 100 долара за барел, тъй като перспективите за траен мир остават несигурни, а нормализирането на търговията ще отнеме време.

 

В същото време Тръмп подчерта, че военноморските ограничения около иранските пристанища ще останат, което продължава да поддържа напрежението в региона. Именно тези ограничения и прекъснатите доставки изтласкаха цените до най-високите им нива от март 2022 г. през последните дни.

 

Допълнителен фактор за пазара са и данните от Американски петролен институт, които показват спад на запасите в САЩ за трета поредна седмица – суровият петрол е намалял с 8,1 млн. барела, бензинът с 6,1 млн., а дестилатите с 4,6 млн. барела за седмицата до 1 май.

